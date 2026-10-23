Mark Hamill metió la pata hasta el fondo en su audición para 'Star Wars' tras preguntar: "¿Quién es el retaco ese que no habla?". Era George Lucas

En un universo alternativo, Mark Hamill hubiera protagonizado una de las películas de terror más icónicas en vez de la saga espacial más célebre. O, al menos con eso mismo bromea el actor hablando de su experiencia en una mega audición en la que se juntaron dos titanes: George Lucas y Brian De Palma.

«Podría haber sido el candidato para el papel que hizo William Katt [en Carrie]», delibera el actor en una reciente entrevista con Esquire. El célebre actor que acabó siendo Luke Skywalker recuerda, aprovechando su reciente cameo en la adaptación de 'Carrie' de Mike Flanagan, la conexión que tuvo desde los inicios de su carrera con la primera adaptación de la novela de Stephen King.

En un casting muy, muy lejano

Mark Hamill cuenta que, si bien por aquel entonces no se dio cuenta, tanto Brian De Palma como George Lucas estaban compartiendo el proceso de casting para sus nuevas películas ('Carrie' y 'Star Wars') y, al ser bastante novel, si bien reconoció a De Palma, no a su silente colega:

«En la audición masiva tanto para Luke como para Han, llegué, me senté y Brian [De Palma] fue básicamente quien habló. Dijo "Cuéntanos algo de ti", lo que hice en un par de minutos. Dijeron "Gracias". Cuando salí, le dije a los encargados de la sala: "¿Quién es ese retaco al lado de Brian De Palma que no habla? ¿Es su asistente?". Me dijeron: "No, idiota, ese era George Lucas".»

Sin embargo, lo que podría haber sido un comienzo con mal pie, la historia nos dice que no... aunque para Hamill no fue mérito suyo. No esperaba una película así ni mucho menos ser su protagonista.

«Me parece tan arbitrario que me escogieran», confesó el actor en una charla con Bill Hader en lo que revelaba que tuvo la oportunidad de ver las cintas de casting para Star Wars con Kurt Russell, Robby Benson y un William Katt que acabaría encarnando a Tommy en 'Carrie'.

Pero le eligieron y unas semanas después pudo echar el ojo al guion original de lo que se llamaba 'The Adventures of Luke Starkiller as Taken From the Journal of the Whills, Saga I: Star Wars', escrito por George Lucas. Tras leer lo recibido, otra pregunta surgió en su cabeza: "¿Cómo van a hacer esto?".

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