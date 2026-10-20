Mark Hamill está irreconocible en 'Carrie', y esa fue su única condición: "¡Necesito una nariz!"

Comienza el sexto episodio de 'Carrie'. Como ya empieza a ser habitual, hay un prólogo narrado sobre lo sobrenatural y los poderes psíquicos. De repente, uno de los personajes resulta extrañamente familiar. Hay algo en la voz, en los gestos de este vidente... ¿podría ser el mismísimo Mark Hamill? Efectivamente, lo es.

Y es que el icónico protagonista de 'Star Wars' no ha querido perderse el participar en la nueva serie de su amigo Mike Flanagan, quien le rescató de la jubilación con 'La caída de la casa Usher' (The Fall of House Usher). «Estaba muy emocionado por venir y hacer una escena», diría Flanagan hablando para ScreenRant. Eso sí, el actor tenía una condición fundamental para participar.

Manda narices

«Recuerdo decir "Quiero estar lo más irreconocible posible"», desvela el propio Hamill en una entrevista para Esquire. «Como es esta suerte de misteriosa figura mística, no había límites. Dije "¡Necesito una nariz!"» Pero el actor no solo quería estar tan caracterizado que la gente le costase verle, también quiso no estar acreditado:

«Pensé que sería más divertido si intentáramos engañar al público. Quizás alguien diría "¡Oh, ese es Mark! reconozco su voz" o lo que sea. Y simplemente no diríamos nada al respecto. Me encantan estas cosas.»

Un deseo que, como podemos comprobar, no llegó a cumplirse. Si bien llegó a mantenerse en secreto (de hecho, entraba dentro de la lista de spoilers) y sí que a la estrella cuesta reconocerle, la realidad es que la ilusión acaba una vez que arrancan los créditos finales y compruebas que, efectivamente, era él con un "Guest Starring: Mark Hamill".

Por cierto, al igual que confesó el propio Flanagan, Hamill también tenía esta duda de por qué hacer una nueva versión de 'Carrie':

«Al principio pensé "¿Por qué él quiere rehacer algo que es considerado un clásico de Brian De Palma?" Entonces ves por qué: porque cuando puede expandir, te puede contar tantas cosas sobre los amigos del colegio... Quiero decir, tiene el lujo de contar con ocho horas para narrar la historia.»

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