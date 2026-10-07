Mike Flanagan, creador de 'Carrie': "La violencia escolar se ha normalizado a un nivel que Stephen King no podía haber imaginado"

El estreno para los fans del terror de hoy es, sin duda, 'Carrie'. La novela de Stephen King aterriza en Prime Video con la cuarta adaptación audiovisual (dos películas para cine y un telefilme) de la historia de la adolescente telequinética. Y conociendo el historial muchos nos hemos preguntado si era necesaria una nueva versión. Hasta el propio creador de la serie.

En una carta enviada a los críticos para presentar la serie, Mike Flanagan confiesa que la primera palabra que le vino a la cabeza cuando le propusieron desarrollar 'Carrie' fue «¿Por qué?». Una pregunta que debía responder no solo porque los fans se la iban a hacer, también porque sin una respuesta clara, la serie no tendría sentido.

Evitando "desCarrielar"

«Si no podía responder esa pregunta, no solo era inevitable dejar pasar Carrie, era esencial», escribe Mike Flanagan asegurando que no podía ir a ver a Stephen King a pedir su bendición sin la respuesta a ese ¿por qué? Sin embargo, según iba pasando el tiempo más claro tenía que la historia seguía siendo muy relevante hoy en día:

«En lo que pasaban los días, no podía quitármela de la cabeza. Mi hijo mayor iba a comenzar el instituto y combatí con la ansiedad parental que viene con eso y me pregunté cuán relevantes eran los temas centrales de King hoy en día. Crueldad, empatía, acoso, violencia escolar... no son solamente conversaciones vitales pero son más cruciales ahora que hace 50 años. La violencia escolar se ha normalizado a un nivel que King no podía haber imaginado. Internet nos ha enseñado cuán drásticamente la crueldad y el bullying –ambas fomentadas en redes sociales a un nivel que King no podía haber nunca contemplado en los 70— pueden transformar nuestro discurso, nuestro país y el mundo.»

A partir de ahí Flanagan se puso manos a la obra para pensar en una nueva versión de Carrie White y cómo el personaje de Stephen King hubiera reaccionado a la fauna de instituto actual, a un mundo en el que los controles de seguridad, los simulacros de tiroteos, el ciberacoso, y otras tantas circunstancias son el pan nuestro de cada día.

Esto estaba también unido al hecho de querer también evitar similitudes con personajes similares como Once de 'Stranger Things', que, tal como recuerda, está fuertemente influenciada por Carrie White (y no al revés) o series como 'Esta mierda me supera', cuya protagonista también comparte rasgos con el personaje de King.

Y con estos ingredientes se fue a pedir la bendición a Stephen King, quien también reaccionó como todos nosotros, con ese ¿por qué?: «Ya ha tenido suficiente, dejémosla en paz», dijo el autor según Flanagan. Tras la lógica reticencia inicial, Stephen King escuchó a Flanagan y acabó convencido. «Antes de que me diese cuenta, Steve se apuntó como Productor Ejecutivo.»

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