El final explicado de 'Carrie': todas las diferencias entre la serie de Mike Flanagan, la novela y la película

La historia de Carrie White es una de las más conocidas del terror contemporáneo, pero Mike Flanagan ha decidido darle una vuelta de tuerca en 'Carrie' su adaptación de la novela de Stephen King para Prime Video. La serie recupera los elementos más reconocibles del relato, desde el acoso que sufre la protagonista hasta la sangrienta noche del baile de graduación, pero introduce cambios importantes que alteran el sentido de algunos de sus momentos más importantes.

El más significativo llega en el final, que se distancia tanto del libro original como de la célebre película dirigida por Brian De Palma en 1976. Aunque la masacre del baile sigue ocupando un lugar central, la nueva versión incorpora personajes y una organización secreta con poderes extraordinarios y cambia el destino de los protagonistas.

A partir de aquí habrá spoilers de 'Carrie'

Los grandes cambios del final

Uno de los primeros indicios de que la adaptación de Flanagan va a tomar un camino diferente aparece en el primer episodio, cuando un equipo de rodaje entrevista a varios supervivientes de la masacre del baile de graduación. Entre ellos está Sue Snell (Siena Agudong), que deja caer que no fue solo Carrie, adelantando que los acontecimientos de aquella noche no pueden explicarse únicamente a través de la protagonista y preparándonos para descubrir una dimensión sobrenatural mucho más amplia.

Además, a lo largo de la serie también se nos presenta a una misteriosa organización que vigila a personas con habilidades psíquicas y telequinéticas, un elemento que no ocupa el mismo lugar en la novela original.

Otra de las piezas fundamentales de esta nueva versión es Emaline (Thalia Dudek), la única amiga verdadera de Carrie, a pesar de que Sue también intenta acercarse a ella. Durante buena parte de la historia, la serie lleva al espectador a pensar que Emaline es una amiga imaginaria, en parte porque nadie más parece verla. Sin embargo, el personaje existe realmente y se proyecta en la mente de Carrie. Esta revelación adquiere más importancia durante el baile de graduación, cuando Chris y Billy vuelven a humillar a la protagonista tirándole sangre de cerdo sobre la cabeza. La escena reproduce uno de los momentos más emblemáticos de la historia, pero lo que sucede después cambia por completo su significado.

En la novela de Stephen King, Carrie pierde el control tras la humillación, cierra las puertas del recinto y utiliza sus poderes para dar pie a una matanza. La versión de Flanagan introduce, sin embargo, una posibilidad inquietante: que mientras los asistentes se burlan de ella, Emaline le pregunta si puede tomar el control. La escena sugiere que podría ser Emaline quien utiliza el cuerpo de Carrie para desatar la masacre, en lugar de la propia protagonista. Es un cambio que puede resultar polémico para los que conocen el libro, porque modifica la responsabilidad de Carrie sobre lo ocurrido y la presenta como una posible víctima de una fuerza ajena. Pero de todas maneras, la violencia de la secuencia no desaparece.

Por otro lado, el destino de Margaret White (Samantha Sloyan), también se alejan de otras versiones anteriores. En la novela, la madre de Carrie es una figura abusiva, marcada por el fanatismo religioso y el miedo hacia los poderes de su hija. Pero la serie nos revela que la relación es más compleja: Margaret parece querer a Carrie, aunque también teme lo que puede llegar a hacer con sus habilidades.

Cuando la joven vuelve a casa después de la masacre y le cuenta lo sucedido, su madre decide matarla, como ocurre en el relato original. Sin embargo, el enfrentamiento no termina de la misma manera. En el libro, Carrie detiene el corazón de Margaret después de que esta la apuñale y acaba muriendo a causa de sus propias heridas. En la película de Brian De Palma, la protagonista mata a su madre con varios cuchillos y provoca el derrumbe de la casa, en el que también pierde la vida.

Pero la adaptación de Prime Video rompe con ese desenlace trágico al permitir que tanto Carrie como Margaret sobrevivan al derrumbe de la vivienda. Carrie consigue escapar junto a Emaline, lo que supone el cambio más importante respecto a la novela y a la película clásica. Margaret, por otro lado, también sobrevive y revela una conexión inesperada con los poderes de su hija: ella misma posee habilidades telequinéticas, lo que sugiere que Carrie las ha heredado.

Después del derrumbe, la madre es entrevistada y entonces se descubre que sus integrantes pertenecen a la organización secreta que vigila a las personas con estas capacidades. El grupo termina asesinando a Margaret y encubriendo su muerte, una decisión que deja claro que sus intenciones van mucho más allá de investigar lo ocurrido.

Al final, la supervivencia de Carrie nos deja un escenario completamente distinto para el futuro de la historia. Mike Flanagan ha hablado en entrevistas de su deseo de desarrollar la adaptación a lo largo de tres temporadas, y el desenlace deja suficientes interrogantes como para seguir explorando la trama. Sabiendo que Carrie está viva, con Emaline a su lado y una organización de personas con poderes que parece ocultar sus verdaderas intenciones, la protagonista podría pasar de ser una joven perseguida por su entorno a enfrentarse a una amenaza mucho mayor.

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