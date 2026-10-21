Mike Flanagan ha llenado 'Carrie' de referencias a otros clásicos del terror y la literatura y también esconde un guiño que conecta dos de sus proyectos

Mike Flanagan se ha convertido en uno de los nombres imprescindibles del terror contemporáneo gracias a sus adaptaciones de grandes autores del género, desde Shirley Jackson con 'La maldición de Hill House' hasta Edgar Allan Poe con 'La caída de la Casa Usher'. Y todo ello sin olvidar su estrecha relación creativa con Stephen King, que nos ha traído la adaptación de 'Carrie' en forma de serie. Además, en ella se esconde un curioso guiño a otra de las grandes obras del terror: 'El Exorcista'.

Un detalle que aparece en el segundo episodio y cobra especial relevancia si tenemos en cuenta que Flanagan tiene entre manos el rodaje de 'El Exorcista: Mártires', una nueva entrega de la franquicia que llegará a los cines en marzo de 2027, con Scarlett Johansson y Chiwetel Ejiofor como protagonistas.

Una rata de biblioteca

El homenaje a la obra de Blatty aparece en el segundo episodio de 'Carrie'. Alrededor del minuto 31, una estudiante del instituto Ewen aparece leyendo 'El Exorcista' en la biblioteca escolar. Un detalle que conecta la nueva adaptación de Stephen King con una de las historias más emblemáticas del terror y que adquiere un significado adicional teniendo en cuenta que Flanagan está preparando su propia película de la franquicia.

La lectura tiene un papel fundamental en esta versión de 'Carrie', porque introduce algunos cambios respecto a la novela original. En esta ocasión, la protagonista (Summer H. Howell), fue educada en casa durante toda su vida y encuentra en los libros una vía para descubrir el mundo que su madre, Margaret White (Samantha Sloyan), intenta mantener fuera de su alcance.

Cuando llega por primera vez al instituto, Carrie trata de acercarse a sus compañeros citando una frase de 'El pajarito blanco', de J. M. Barrie, el autor de 'Peter Pan': "¿Establecemos una nueva regla de vida a partir de esta noche: intentar siempre ser un poco más amables de lo necesario?". Sin embargo, los demás estudiantes no entienden la referencia.

Sin embargo, la situación cambia en el segundo episodio, cuando Carrie conecta con el orientador Peter Morton (Tim Bagley) gracias al interés que comparten por la literatura. Él le enseña la biblioteca del instituto, donde la joven descubre un espacio lleno de posibilidades y allí elige cinco libros que no solo reflejan su curiosidad, sino también su proceso de crecimiento y su deseo de escapar del control de su madre: 'El cuento de la criada', de Margaret Atwood; 'Alguien voló sobre el nido del cuco', de Ken Kesey; 'Sé por qué canta el pájaro enjaulado', de Maya Angelou; 'Buscando a Alaska', de John Green, y 'Anoche en el Telegraph Club', de Malinda Lo.

Una selección que tampoco es casual si tenemos en cuenta la temática. Todas estas obras han sido objeto de prohibiciones o intentos de censura en centros educativos por abordar cuestiones como la sexualidad, el racismo, la libertad individual o el cuestionamiento de la autoridad. Y son precisamente los temas que una figura como Margaret White, caracterizada por su control sobre la vida de su hija, trataría de mantener alejados de Carrie. De este modo, el interés de la protagonista por la lectura se convierte en otra forma de rebelión frente a su madre.

De esta manera, el guiño a 'El Exorcista' forma parte de una estrategia narrativa más amplia en la que los libros funcionan como algo más que simples referencias. Mike Flanagan utiliza la literatura para mostrar cómo Carrie empieza a construir una identidad propia y a ampliar sus horizontes, al tiempo que introduce conexiones con otras grandes historias del terror.

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