Mike Flanagan reescribió el final de 'Carrie' por culpa de una canción: Así nació la identidad musical de la serie

La música también puede cambiar el rumbo de una historia. Mike Flanagan, responsable de la nueva adaptación de 'Carrie' para Prime Video, ha revelado que una canción de Haute & Freddy le llevó a modificar el final de la serie. El tema en cuestión es 'Shy Girl', una pieza que escuchó antes de que se publicara el álbum del grupo y que terminó convirtiéndose en una de las claves de la identidad sonora de la ficción.

El propio Flanagan ha explicado cómo se produjo ese flechazo musical durante una conversación con el pódcast 'Please Relate To This'. "Escuchamos ‘Shy Girl’ y me hizo reescribir el episodio 8 para incluirla en la serie", contó el cineasta. Una decisión que demuestra hasta qué punto la música puede influir en la construcción narrativa, incluso cuando la historia ya tiene un rumbo definido.

El episodio al que se refiere es 'Física de la P.A.', el capítulo que cierra la ficción. La canción acabó ocupando un lugar destacado en su desenlace, en una escena que acompaña a Carrie, la adolescente protagonista interpretada por Summer H. Howell. Aunque la joven acaba provocando el caos en el baile de graduación, la secuencia también deja espacio para que la música tenga su propio protagonismo.

Pero la relación entre Haute & Freddy y la serie va bastante más allá de una canción puntual. Flanagan ha reconocido que el grupo se convirtió muy pronto en una referencia fundamental durante el desarrollo del proyecto, hasta el punto de influir en la concepción de su banda sonora.

"Haute & Freddy se convirtió muy pronto en nuestra identidad musical", ha afirmado. El director ha recordado que escuchó el álbum antes de su lanzamiento y tuvo una reacción inmediata: "Pensé: 'Esta es nuestra serie'". Una conexión creativa que terminó impregnando el sonido de la adaptación.

Carrie con la camiseta de Haute & Freddy en 'Carrie'

La influencia del dúo también llegó al vestuario. En uno de los momentos de la serie, Carrie encuentra una camiseta de Haute & Freddy perteneciente a Tina, el personaje de Josie Totah, en el departamento de objetos perdidos del instituto. La protagonista decide reutilizarla para crear su propia versión de la prenda. Un guiño que el propio Flanagan celebró: "Nos pareció genial hacer la camiseta. Me encanta esa camiseta".

El creador también ha mencionado la inclusión en el guion de la letra de 'A Tunnel Under Ocean Blvd', de Lana Del Rey. Según ha explicado, otras elecciones musicales fueron surgiendo de manera natural durante el rodaje y la posproducción, aunque ninguna tuvo un peso tan determinante como la música de Haute & Freddy.

"Creo que Haute & Freddy, por encima de cualquier otra cosa, definió la serie para nosotros", ha señalado Flanagan, que también se ha mostrado encantado con el crecimiento de la banda. Para él, el dúo representa "la identidad genética del sonido de nuestra serie".

Nueva mirada al universo de Carrie

La ficción consta de ocho episodios y presenta a Carrie White como una adolescente marginada que ha crecido aislada del mundo bajo la vigilancia de su madre, Margaret, interpretada por Samantha Sloyan, una mujer profundamente religiosa y sobreprotectora.

La repentina muerte de su padre obliga a Carrie a enfrentarse al instituto público y a un entorno marcado por el acoso, la exposición en redes sociales y la crueldad cotidiana. Mientras lidia con el bullying, la joven empieza a descubrir sus poderes telequinéticos.

La serie combina el terror asociado al personaje con una lectura contemporánea de la presión social y el acoso renovando así la famosa adaptación de Brian de Palma de 1976 que llevó al cine el libro de Stephen King.

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