Scarlett Johansson presenta el escalofriante tráiler de su nueva película, la secuela de una de las mayores obras maestras de la historia del cine

Hace algo más de tres años se estrenaba una ambiciosa apuesta de Universal por dar nueva vida a una mítica saga de terror: 'El Exorcista'. El problema es que lo que presentaron para ello fue 'El Exorcista: Creyente', una película deficiente que creó dudas sobre el interés del público en las dos secuelas que el estudio tenía en mente.

Ese plan se descartó rápidamente y se optó por ir con otra vía con 'El Exorcista: Mártires', una prometedora película que cuenta con la garantía adicional de estar escrita y dirigida por Mike Flanagan, uno de los nombres imprescindibles del terror reciente. La enorme sorpresa con la que nadie contaba es que se acabase fichando a una estrella del calibre de Scarlett Johansson para liderar su reparto, y aquí podemos verla en movimiento en su escalofriante tráiler.

Todo lo que rodeaba a 'El Exorcista: Mártires' había estado envuelto por un halo de misterio, pero poco a poco se han ido conociendo pequeños detalles, como que va a continuar de alguna forma la historia de 'El exorcista III', una película tan reivindicable que fue tan precursora o más de 'Seven' que 'El silencio de los corderos'. De hecho, cuando aparecieron las primeras imágenes oficiales, Flanagan mencionó justamente esas dos películas.

Además, Johansson no es el único rostro reconocible del reparto, pues en 'El Exorcista: Martyrs' también participan Chiwetel Ejiofor, Jacobi Jupe, Sasha Calle, Hamish Linklater, Carl Lumbly, John Gallagher Jr., Carla Gugino, John Leguizamo, Diane Lane o Laurence Fishburne. Talento más que de sobra para poder hacer algo muy grande.

Sí tengo claro que Flanagan lo va a tener sencillamente imposible para superar o tan siquiera igualar una obra maestra indiscutible como es 'El Exorcista', pero tampoco me olvido de lo bien que lo hizo ya con 'Doctor Sueño', por lo que tiene mi plena confianza. El estreno de 'El Exorcista: Mártires' ha quedado fijado para el 12 de marzo de 2027.

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