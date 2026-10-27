La temporada 3 de 'Cyberpunk Edgerunners' depende de una importante condición. Netflix dejan la puerta abierta a continuar el anime de ciencia ficción

Tras cuatro años de espera se ha estrenado la segunda temporada de 'Cyberpunk: Edgerunners' para marcar el regreso a Night City en el anime. Aunque más que una segunda temporada que continúe la historia, en realidad se trata de una trama completamente nueva con un elenco diferente de personajes que abre el camino al formato antológico.

Todavía queda mucha Night City que explorar, y el escenario de 'Cyberpunk 2077' es ideal para dar rienda suelta con más historias de ciencia ficción. Sus responsables son conscientes de que tienen oro entre las manos, así que no se cierran a más temporadas en el futuro.

Hay que coordinarse

La segunda temporada de 'Cyberpunk: Edgerunners' se sigue manteniendo consistentemente en el Top 10 de Netflix desde que se estrenó el pasado 20 de octubre. Se ha convertido en uno de los mejores animes de la plataforma, y en sus creadores se plantean su regreso para una tercera ronda... Ahora bien, no va a ser una misión fácil.

Así lo ha explicado Bartosz Sztybor, el showrunner de 'Cyberpunk: Edgerunners 2' en una entrevista reciente con ComicBook. Porque aunque sus creadores están abiertos a más anime, hay que poner muchas piezas diferentes en el tablero.

"Nunca se sabe. Hay muchas historias que contar en Night City, y más allá. Pero no solo es por mi, creo que el enfoque de todo el estudio [CD Projekt RED] es que siempre se necesita una historia perfecta, el director perfecto, artistas y un estudio que sea capaz de sacarlo todo adelante", dijo Sztybor. "Si las estrellas se alinean y pudiéramos crear algo de una calidad tan alta otra vez, entonces sí. Pero si no hay una historia perfecta, o un director perfecto con una voz única, quizás solo haya dos Edgerunners".

Al fin y al cabo, 'Cyberpunk: Edgerunners' ha sido un proyecto tremendamente ambicioso en el que Netflix, CD Projekt RED y Studio Trigger colaboraban estrechamente. Una colaboración así no es fácil de conseguir, especialmente para replicar un resultando de una calidad tan estupenda como la que nos han dejado con las dos temporadas del anime.

No es un adiós del todo a 'Cyberpunk: Edgerunners', pero aún entran muchos factores en juego para que podamos ver más de este anime en el futuro. Esperemos que se puedan volver a poner todos los jugadores de acuerdo, porque en su momento ni siquiera parecía que fuésemos a tener una segunda temporada y aquí estamos. Como dice Sztybor, nunca se sabe.

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