'Cyberpunk Edgerunners 2' deslumbra a nivel visual, pero me apena que el anime de Netflix no me haya enganchado tanto como la anterior temporada

Después de cuatro años de espera ya ha llegado a Netflix la segunda temporada de 'Cyberpunk: Edgerunners'. Aunque ojo, que 'Cyberpunk: Edgerunners 2' vuela por libre, dejando de lado la historia y a los personajes de 2022 para presentarnos otro lado de Night City mientras nos hace reflexionar sobre qué nos hace verdaderamente humanos.

Nuevos aires, nuevo todo

'Cyberpunk: Edgerunners 2' reúne de nuevo a Studio Trigger, el siempre excelente estudio de anime, y CD Projekt Red con una nueva temporada que continúa explorando el mundo de 'Cyberpunk 2077'. Y si la primera temporada ya era ambiciosa y cruda, esta segunda entrega no se ha cortado un pelo.

La segunda temporada se ambienta varios años después de los eventos de su predecesora. En este caso no contamos con un único protagonista, sino que nos dividimos entre cuatro habitantes de Night City cuyos destinos se entrelazan cada vez más según avanzan los episodios.

Por un lado tenemos a King, un mercenario veterano que tras sufrir cyberpsicosis debe retirarse y prescindir de sus implantes punteros y ahora vive añorando sus días pasados. También tenemos a D, un netrunner que ahora busca venganza contra los asesinos de su clan, y a Talia, una adolescente rebelde obsesionada con los implantes cybernéticos. En medio de todo esta Roman, un cinéfilo de 12 años que intenta documentar momentos reales con su cámara para retratar la brutalidad cotidiana de la ciudad.

'Cyberpunk: Edgerunners 2' es masiva y apabullante desde el primer momento, y ya empieza con una explosión de acción y violencia que es toda una declaración de intenciones. Sus responsables no mentían cuando nos advirtieron que esta nueva temporada sería todavía más sangrienta que la primera, y no se han andado con chiquitas.

La vida en Night City es desgarradora y violenta, con sus habitantes atrapados entre la avaricia de las megacorporaciones, la corrupción política y las bandas callejeras. Pero en medio de todo esto, 'Cyberpunk: Edgerunners' apuesta fuerte por la humanidad, por abrazar la naturaleza humana y la importancia de las conexiones con otros.

Especialmente porque todos sus protagonistas cuentan con numerosos implantes cibernéticos y se debaten constantemente entre su propia autonomía y entregarse completamente a la tecnología, algo que está todavía más presente en la historia de Talia. Y que en Studio Trigger han conseguido tratar como solo ellos saben, subiendo todavía más de nivel con todo el apartado visual para dejarnos uno de los animes más impactantes de todo 2026.

Por eso me apena tanto que, desgraciadamente, 'Cyberpunk: Edgerunners 2' no me haya enganchado tanto como la primera temporada. Es una serie que me he forzado a ver y terminar por Trigger, que es uno de mis estudios de anime favoritos, y porque sinceramente cada capítulo es una barbaridad a nivel técnico. La dirección, las coreografías y la calidad de la animación es un espectáculo que merece la pena gozar, pero me ha costado tremendamente entrar a la historia.

Mientras que con la primera temporada seguíamos de cerca a David y era fácil empatizar con él y su historia desde el primer momento, 'Cyberpunk: Edgerunners 2 nos lo pone más complicado. Contar con una historia dividida en cuatro puntos de vista hace que la narrativa se fragmente, y que incluso le cueste arrancar y parezca que en ocasiones no lleva a ningún lado.

No es hasta la segunda mitad de la temporada, cuando las tramas empieza a converger del todo, que el ritmo toma carrerilla de verdad. Pero llegar hasta este punto se puede llegar a hacer bola, especialmente cuando parece que estamos viendo un videoclip tremendamente elaborado con tramas sueltas y personajes llamativos en los que muchas veces no se termina de profundizar más allá de su impactante diseño.

Aún así, 'Cyberpunk: Edgerunners 2' es una digna sucesora de la primera temporada, y abre la puerta a un formato muy fascinante. Hay muchas historias que explorar en Night City, y este tipo de antología se presta de miedo para hacerlo, con cada temporada centrada en unos protagonistas diferentes. Si nos gusta la ciencia ficción y las distopias cyberpunk, 'Cyberpunk: Edgerunners 2' no nos va a decepcionar. Aunque quizás sí que nos deje con ganas de volver a ver la anterior temporada del anime.

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