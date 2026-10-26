El live action de 'Naruto' quiere apostar por el realismo. La guionista de la película desvela el mayor desafío para traer el anime a Hollywood: "Tiene que ser creíble"

Este año 'Naruto' prepara su regreso en varios frentes. Porque por un lado tiene un anime crossover con otra legendaria serie de ninjas, Masashi Kishimoto anda trabajando en un nuevo manga secuela y, además, la película en acción real ha comenzado a moverse por fin.

Destin Daniel Cretton está al frente como director, pero la guionista Tasha Huo ya lleva bastante tiempo trabajando en el proyecto y se sabe bien los desafíos de traer 'Naruto' del anime y el manga al terreno de la acción real. Aunque claro, igual se están queriendo pasar de realistas.

¿Dónde está la fantasía?

Tasha Huo es una de las guionistas más ocupadas del momento. Es la showrunner de 'Tomb Raider: La leyenda de Lara Croft' para Netflix y también de 'The Mighty Nein' para Amazon Prime Video. Para meterse en más berenjenales, es la co-guionista de 'Naruto' junto a Cretton, y lleva ya bastante tiempo trabajando en el guion.

"Para 'Naruto' [el desafío] era fundamentarlo. Hacer que se sienta real y creíble en el mundo de una película de acción real. Cuando lo lees o lo ves, es una locura. Es buenísimo, pero es una locura", dijo Huo en 2025. "Hay reglas que aceptas tal cual por el medio que estás viendo, pero una vez que lo trasladas a gente real diciendo líneas que necesitan transmitir un argumento real... Pues sí, ese era el desafío, pero también una alegría, porque es muy divertido".

En realidad, la reflexión de Huo tiene mucho sentido. Porque la animación y la acción real son dos medios muy diferentes, aunque toca esperar que no quieran pasarse de realistas con Naruto y de repente marcarse una película "adulta y oscura" en la que se justifica cada decisión de cara a los espectadores. Al fin y al cabo, 'Naruto' es un manga de fantasía, con espíritus, superpoderes y zorros gigantes, que juega con las reglas de su propio mundo. Si nos pasamos de realistas y rechazamos la magia de su mundo, no sería 'Naruto'.

Aunque, por otro lado, esta aproximación "realista" ha funcionado de miedo con el live action de 'One Piece': el Luffy de Iñaki Godoy no se comporta igual que el del anime, pero sigue siendo inequívocamente Luffy. Si la película de 'Naruto' sigue un enfoque similar, estarían dando de lleno en el cabo.

A favor de la película, el propio Masashi Kishimoto está muy involucrado en la producción y tiene toda su fe puesta en Cretton y su equipo. El mangaka aseguró que es "el director perfecto" para 'Naruto', así que mientras el proyecto sigue avanzando, solo nos queda confiar.

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