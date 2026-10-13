'Naruto' vuelve con un nuevo anime. Tras años de espera, los ninjas de Konoha salen del pozo pero no como muchos fans desearían

Este año 'Naruto' ha demostrado que quiere volver a lo grande para recuperar el trono como uno de los animes del inolvidable Big Three. Desde Shueisha y Pierrot no quieren que nos olvidemos jamás de la saga de ninjas, y este 2026 han metido el turbo dando luz verde a numerosos proyectos relacionados con 'Naruto'.

Tenemos el live action dirigido por Destin Daniel Cretton, colaboraciones con videojuegos, más ediciones de merchandising y TCG, ¡e incluso el regreso de Masashi Kishimoto para dibujar un nuevo manga de 'Naruto'! Pero todavía quedaba un cabo suelto: ¿Qué hay de ese nuevo anime que nos prometieron?

No es lo que pedí, pero tendrá que servir

Allá por 2023 se confirmó que 'Naruto' tenía nuevos capítulos de anime en marcha. En su momento confirmaron que serían cuatro episodios con una "animación completamente nueva", sin dar demasiados detalles, pero Studio Pierrot nos dejó un tráiler con una pinta tremenda que olía a avanzadilla de remake.

Desde entonces, el proyecto se ha ido haciendo bola y en Pierrot anunciaron formalmente que el nuevo anime se retrasaba hasta nuevo aviso para no comprometer la calidad. Después de tres años de espera, por fin ha saltado la liebre, pero desde luego el nuevo anime de 'Naruto' no es para nada lo que podríamos tener en nuestras quinielas.

En lugar de un remake, una nueva película o incluso una pequeña historia contenida, se trata de un anime crossover con 'Ninku', el manga de ninjas que inspiró a Masashi Kishimoto para crear a Naruto. Desde luego es una colaboración histórica en Japón para sacarle el máximo partido a Project Rasengan, aunque es comprensible que a muchos fans de Konoha la noticia les haya dejado un poco tibios.

Se ha dejado ver un primerísimo tráiler, en el que hay que decir que la animación luce de miedo y se nota el esfuerzo monumental que ha n hecho desde Pierrot. Aunque, de nuevo, lo que pone es los dientes largos con la idea de cómo se vería hoy en día 'Naruto' se se volviera a hacer el anime hoy en día siguiendo los pasos de 'Bleach'.

El crossover de 'Naruto' y 'Ninku' constará de cuatro capítulos en los que el Equipo 7 cae a través de un portal mágico y termina en el mundo de Ninku. Todo a punta a que llegará en algún momento a lo largo de 2027, y promete ser una aventurilla desenfadada para lucir al máximo a Naruto, Sasuke, Sakura y Kakashi. A ver si durante la Jump Festa 2027 nos dan más detalles y vemos si finalmente salta la supuesta nueva película de 'Naruto' que se anda cociendo en Pierrot.

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