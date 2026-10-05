'Naruto' quiere ser la nueva Harry Potter. El live action del anime apunta a convertirse en una gran saga cinematográfica, aunque vendrá con cambios importantes

Poco a poco vamos sabiendo más detalles sobre el remake en acción real de 'Naruto', especialmente porque el proceso de casting está que arde y el director Destin Daniel Cretton quiere arrancar puntualmente la producción en 2027.

Adaptar un anime de 700 capítulos en imagen real no va a ser nada fácil y parece que Cretton va a tener que hacer ciertas concesiones que apuntan a enfurecer a los fans.

¿Encontrando un punto medio?

Ya estamos a la búsqueda de Naruto, Sasuke y Sakura y recientemente se desveló que la primera película de 'Naruto' se centrará en adaptar el Arco del País de las Olas. Ahora bien, estos días se han ido sabiendo nuevos detalles, y por lo visto desde Lionsgate apuntan a que el remake sea una saga de películas en toda regla: al menos tres películas para adaptar la primera mitad del anime y otras cuatro para centrarse en las tramas de 'Naruto. Shippuden'.

Con un modelo muy similar al de las películas de Harry Potter, algo que ya intentó Hollywood en los años 2000. Y lo cierto es que, al igual que 'One Piece', en realidad 'Naruto' se presta mucho mejor a un formato de serie de televisión, por lo que Cretton tendrá que meter el turbo y hacer algunos cambios en la historia.

Según reporta el insider Daniel Ritchman, la película dará más peso a Sakura, que ya tendría más poderes desde el principio y además una historia algo más trágica, ya que su padre habría fallecido durante el ataque de Kurama. Este cambio de enfoque en realidad es algo que el propio Masashi Kishimoto se planteó en su momento, ya que se arrepiente de haber dado tan poca importancia a los Haruno, y el live action sería la oportunidad ideal para arreglar este gazapo.

Ahora bien, el personaje de Naruto también cambiaría un poco, ya que en el manga y el anime no es demasiado buen estudiante y en la película sería un friki de la historia ninja. Para alejarnos de los triángulos amorosos, en realidad no estaría enamorado de Sakura, aunque por lo visto Sasuke sí... Un cambio bastante polémico que puede complicar al personaje y la dinámica del grupo, y que no está sentando demasiado bien entre los fans.

Aunque el mayor cambio que parece plantear el live action es el concepto de Jinchuriki, los humanos que pueden servir de contenedores espirituales de los Biju. Mientras que en el manga y el anime casi cualquiera pueden tener una bestia sellada en su interior, en el live action estaría determinado por genética. Así que Naruto es una suerte de héroe elegido, la única persona que podía albergar en su interior al Zorro de Nueve Colas tras la muerte de su madre.

Por su parte, Kishimoto dijo tener confianza plena en Cretton, y por desgracia tenemos que aceptar que el live action de 'Naruto' va a tener que venir con cambios para adaptarse al formato de largometraje. Veremos si la confianza de Kishimoto está bien justificada.

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