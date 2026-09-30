La película de 'Naruto' desvela nuevos detalles. Destin Daniel Cretton se mete de cabeza en Konoha para adaptar uno de los arcos más especiales del manga

En Hollywood llevan más de una década sacar adelante el remake en acción real de 'Naruto', y la verdad es que después de tanto tiempo muchos fans daban ya el proyecto por muerto (y para bien, depende de a quién le preguntes). Este verano nos llevamos una sorpresa mayúscula, porque la maquinaria parece que por fin se empezó a mover de verdad con Destin Daniel Cretton, el director de 'Spider-man: Brand New Day' , al frente de la película.

Vaya que si nos vamos

Ahora que se ha despedido oficialmente de Spider-Man, Cretton se ha metido de cabeza en Konoha e incluso se ha empezado el proceso de casting para encontrar a Naruto, Sasuke y Sakura. También están en el aire los rumores sobre el posible fichaje de un actor para Kakashi, y Lionsgate apunta a comenzar el rodaje en 2027.

En los próximos meses irán llegando nuevos detalles sobre el live action de 'Naruto', pero ahora se ha desvelado la sinopsis oficial de la película desde el portal estadounidense Knight Edge Media. Y con esta primera descripción en la mano, todo apunta a que el Equipo 7 se adentrará en el País de las Olas.

"La historia de 'Naruto' se desarrolla en un asombroso universo alternativo en el que todos los niños sueñan con convertirse en ninjas. Seguimos a Naruto Uzumaki, un joven con un talento excepcional pero problemático que, tras convertirse en un nuevo recluta, recibe su primera misión junto a sus compañeros de equipo, Sasuke y Sakura, quienes no están precisamente entusiasmados con la idea. La misión acaba convirtiéndose en algo mucho más peligroso y siniestro de lo que esperaban, y Naruto se ve obligado a enfrentarse a sus propios demonios internos, incluido el demonio literal que resulta ser el origen de sus poderes".

La buena noticia es que parece que el live action de 'Naruto' no va a tomar la ruta de 'Dragonball Evolution' para marcarse una historia original, sino que parece que comenzará a adaptar el manga de Masashi Kishimoto al pie de la letra.

Al fin y al cabo, el Arco del País de las Olas es el primer gran arco del manga tras el prólogo, y también es uno de los que se recuerdan con más cariño porque sentó las bases para toda la historia. Nos introdujo a la dinámica del Equipo 7 y también fue el que enamoró a los fans para aupar a 'Naruto' como el manga legendario que es hoy en día. Además, es una historia contenida que funciona de maravilla por sí misma como una introducción al mundo de Naruto y compañía.

Esta primera etapa del manga se extiende unos 33 capítulos, que con el ritmo adecuado podrían adaptarse en una sola película. Después vendrían los Exámenes de Chunin, que en realidad servirían miedo para una segunda película cargada de acción y nos dejarían con la Destrucción de Konoha para un hipotético cierre de la trilogía.

Habrá que ver qué planes tienen Cretton y su equipo, y si deciden saltarse arcos por el camino, porque si deciden adaptar absolutamente todos los arcos de 'Naruto' en formato para cine, sus chavales van a seguir haciendo películas durante unas cuantas décadas.

En Espinof | No todo es 'Dragonball Evolution'. 5 live action de anime que demuestran que los remakes pueden ser la caña (y se pueden ver en streaming)

En Espinof | Estos remakes de anime son tan buenos (o mejores) que los originales y demuestran que las segundas oportunidades son muy necesarias