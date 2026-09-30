Alejandro Amenábar, sobre trabajar con Tom Cruise y Nicole Kidman: "A las 24 horas dije: 'Me ha venido Dios a ver, ¿cómo voy a decir que no?'

Este 2026 se han cumplido 25 años del estreno de 'Los Otros', la gran obra maestra del cine de terror e intriga con la que Alejandro Amenábar no solo dio un golpe sobre la mesa en España, sino también en Hollywood, gracias a un reparto encabezado por Nicole Kidman y al apoyo de Tom Cruise, que se implicó en el desarrollo del proyecto como productor. Sobre su colaboración con ambas estrellas le quiso preguntar Pablo Motos hace unos días aprovechando el paso del director por 'El Hormiguero'.

En primer lugar, ¿cómo surge la posibilidad de rodar el filme con Kidman? Según explicó el cineasta, la oportunidad apareció tras el éxito de 'Abre los ojos', cuyos derechos compró Tom Cruise para hacer 'Vanilla Sky'. Por esos días, Amenábar estaba escribiendo de forma compulsiva el guion de 'Los otros', teniendo claro únicamente el giro final de la historia. Sus productores, José Luis Cuerda y Fernando Bovaira, le convencieron de que el proyecto encajaba mejor en el ámbito anglosajón. Al traducirlo al idioma de Shakespeare, Cruise se unió como productor asociado y puso sobre la mesa la posibilidad de contar con la que era su pareja entonces como gran protagonista.

El choque cultural con los actores

Para conocer al equipo, Amenábar voló a Nueva York en uno de los últimos viajes del Concorde y se reunió con Cruise, los productores Harvey y Bob Weinstein, y la propia Kidman. El director, que tiene la costumbre de tomar decisiones con un mínimo de calma, pidió un día para pensarse la propuesta: "A las 24 horas dije: 'Me ha venido Dios a ver, ¿cómo voy a decir que no?', siguió rememorando el cineasta, que también se refirió a los complejos inicios del proyecto en Madrid, marcados por el choque cultural e idiomático con Kidman y Cruise, e importantes propuestas de cambios en el guion.

Sin embargo, con el tiempo supieron llegar a un punto de equilibrio y, de hecho, lo que más temía el director, que le cambiaran el final del largometraje, nunca se llegó a producir: "He de decir que cuando descubrimos que había una película que se llamaba 'El sexto sentido', (…) en ningún momento presionaron para que se modificara el final. O sea, todos tuvimos claro desde el primer momento que se iba a mantener".

Y así fue, Los Otros llegó a cines a mediados de 2001 convirtiéndose en un éxito inmediato en las salas españolas, y recaudando a nivel mundial 210 millones de dólares, una gran suma de dinero teniendo además en cuenta que solo había requerido una inversión de 17 millones. Si interesa ver el largometraje, actualmente está disponible en el catálogo de cine de Netflix y Movistar Plus. Dura poco más de hora y media.

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