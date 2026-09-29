Netflix pierde a uno de los mejores directores de nuestro tiempo. David Fincher no renovará su acuerdo con la plataforma de streaming

En lo que respecta a Netflix, David Fincher siempre ha estado ahí. El cineasta debutó con la ahora Gran N del streaming en un ya lejano año 2013 como productor ejecutivo de 'House of Cards', la primera serie original del servicio. Desde entonces, el de Denver ha creado dos series y dirigido tres largometrajes en exclusiva para la plataforma, pero, como dice la canción, parece que se les ha roto el amor de tanto usarlo.

Bye bye, David

Y es que, según informa la gente de Bloomberg, Fincher ha decidido no renovar el acuerdo con Netflix que cerró en el año 2020 y que expira el próximo 2027; un movimiento que, casualmente, llega poco después de que la compañía de Ted Sarandos cancelase fulminantemente la producción de 'Squid Game: America', el spin-off angloparlante de la viral 'El juego del calamar'.

En todo este tiempo, además de su papel fundamental en el mencionado show protagonizado por Kevin Spacey, Fincher ha dado a luz joyas de la talla de 'Mindhunter', 'Love, Death + Robots', 'Mank', la injustamente denostada 'The Killer' y una 'Las nuevas desventuras de Cliff Booth' aún pendiente de estreno y que llegará a nuestras salas de cine el próximo 25 de noviembre, casi un mes antes de su desembarco en el catálogo de la plataforma.

El abandono del bueno de David resulta aún más sorprendente si tenemos en cuenta que, a finales de 2023, aseguró que trabajar con Netflix era mucho mejor que hacerlo con las majors de Hollywood gracias a la predisposición de los ejecutivos a la hora de dar luz verde a proyectos que, en cualquier otro gran estudio, serían puestos en entredicho a la primera de cambio:

La mayoría de los estudios funcionan dentro de un sistema de pesos y contrapesos concebido para transmitir de la manera más eficaz posible el mensaje "No, gracias...". Se trata de encontrar las cosas que dan miedo o que son únicas de tu proyecto, y luego destilarlas en una reducción balsámica de justificación para cuando pasen de tu película. Con Netflix, es mucho más agradable, porque cuando presentas un proyecto a alguien, la respuesta es: "Vaya, es una idea interesante y extraña de cojones. Veamos lo que costaría y cómo puede funcionar'.

La salida de David Fincher se suma a la fuga de talentos que está sufriendo el streamer tras la espantada de Shawn Levy y los hermanos Matt y Ross Duffer, autores de 'Stranger Things'. ¿Será el momento de replantearse la estrategia de producción? ¿Debería primar la calidad y el sello autoral sobre la cantidad y los productos clónicos? Solo el tiempo y las potenciales próximas deserciones lo dirán.

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