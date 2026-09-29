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Netflix pierde a uno de los mejores directores de nuestro tiempo. David Fincher no renovará su acuerdo con la plataforma de streaming

El responsable de 'Mindhunter', 'Mank' o 'Las nuevas desventuras de Cliff Booth' dice adiós a Netflix tras años de servicio

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Víctor López G.

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En lo que respecta a Netflix, David Fincher siempre ha estado ahí. El cineasta debutó con la ahora Gran N del streaming en un ya lejano año 2013 como productor ejecutivo de 'House of Cards', la primera serie original del servicio. Desde entonces, el de Denver ha creado dos series y dirigido tres largometrajes en exclusiva para la plataforma, pero, como dice la canción, parece que se les ha roto el amor de tanto usarlo.

Bye bye, David

Y es que, según informa la gente de Bloomberg, Fincher ha decidido no renovar el acuerdo con Netflix que cerró en el año 2020 y que expira el próximo 2027; un movimiento que, casualmente, llega poco después de que la compañía de Ted Sarandos cancelase fulminantemente la producción de 'Squid Game: America', el spin-off angloparlante de la viral 'El juego del calamar'.

En todo este tiempo, además de su papel fundamental en el mencionado show protagonizado por Kevin Spacey, Fincher ha dado a luz joyas de la talla de 'Mindhunter', 'Love, Death + Robots', 'Mank', la injustamente denostada 'The Killer' y una 'Las nuevas desventuras de Cliff Booth' aún pendiente de estreno y que llegará a nuestras salas de cine el próximo 25 de noviembre, casi un mes antes de su desembarco en el catálogo de la plataforma. 

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El abandono del bueno de David resulta aún más sorprendente si tenemos en cuenta que, a finales de 2023, aseguró que trabajar con Netflix era mucho mejor que hacerlo con las majors de Hollywood gracias a la predisposición de los ejecutivos a la hora de dar luz verde a proyectos que, en cualquier otro gran estudio, serían puestos en entredicho a la primera de cambio:

La mayoría de los estudios funcionan dentro de un sistema de pesos y contrapesos concebido para transmitir de la manera más eficaz posible el mensaje "No, gracias...". Se trata de encontrar las cosas que dan miedo o que son únicas de tu proyecto, y luego destilarlas en una reducción balsámica de justificación para cuando pasen de tu película. Con Netflix, es mucho más agradable, porque cuando presentas un proyecto a alguien, la respuesta es: "Vaya, es una idea interesante y extraña de cojones. Veamos lo que costaría y cómo puede funcionar'.

La salida de David Fincher se suma a la fuga de talentos que está sufriendo el streamer tras la espantada de Shawn Levy y los hermanos Matt y Ross Duffer, autores de 'Stranger Things'. ¿Será el momento de replantearse la estrategia de producción? ¿Debería primar la calidad y el sello autoral sobre la cantidad y los productos clónicos? Solo el tiempo y las potenciales próximas deserciones lo dirán.

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