Alan Cumming sigue perdido con 'Vengadores: Doomsday': "No entiendo del todo la trama"

El secretismo de Marvel ha llegado a tal punto que incluso algunos de sus propios protagonistas descubren la historia de sus películas prácticamente al mismo tiempo que el público. Es el caso de Alan Cumming, que regresará como Rondador Nocturno en 'Vengadores: Doomsday' y ha reconocido que, pese a haber terminado su trabajo en la cinta, no entiende completamente qué sucede en ella.

"Para ser sincero, no entiendo del todo la trama", ha confesado el actor en una entrevista con SiriusXM. Una situación que, lejos de parecer preocuparle, Cumming ha contado con bastante sentido del humor al explicar cómo fue su experiencia durante el rodaje.

Buena parte de sus escenas se grabaron frente a una pantalla azul y no en escenarios físicos. De hecho, ha recordado que hubo una jornada especialmente poco habitual en la que sí estuvo en el backlot. En mitad de la grabación, una persona del equipo comenzó a explicarle qué estaban haciendo unos enormes robots dentro de la secuencia.

La respuesta de Cumming fue bastante clara: "Muchas gracias, pero dime simplemente hacia dónde tengo que señalar y qué tengo que hacer. Lo haré. En serio, solo sé que estoy aquí para correr".

El actor vuelve a ponerse las botas de Kurt Wagner más de dos décadas después de interpretarlo por primera vez en 'X-Men 2'. Su regreso forma parte de la reunión de antiguos miembros de los X-Men que también incluye a Patrick Stewart, Ian McKellen, Rebecca Romijn y James Marsden.

Con Florence Pugh... sin Florence Pugh

La historia más curiosa del rodaje tiene como protagonista a Florence Pugh, que en la saga interpreta a Yelena Belova. Cumming coincidió con ella recientemente en los Emmy y descubrieron que, pese a que sus personajes comparten una escena en la película, en realidad nunca habían trabajado físicamente juntos.

Florence Pugh como Yelena Belova en 'Thunderbolts*'

"Es muy gracioso. Nunca te había conocido, pero te tumbaste encima de mí, o lo hizo tu doble", le comentó Cumming a Pugh. La actriz le respondió que ella también se había tumbado sobre él, aunque en realidad había sido el doble del actor quien había participado en la secuencia.

La explicación encaja con el particular método de producción de una superproducción de estas dimensiones. Con un reparto enorme y abundantes efectos digitales, muchas escenas se ruedan por separado y posteriormente se ensamblan en la sala de montaje.

Todo forma parte del habitual hermetismo que rodea a las grandes producciones de Marvel. 'Vengadores: Doomsday' llegará a los cines el 18 de diciembre de 2026 y reunirá a personajes procedentes de distintos universos, con Robert Downey Jr. como Victor Von Doom en el centro de la amenaza.

En cualquier caso, estas anécdotas tienen su parte divertida: mientras el público intenta averiguar qué ocurrirá en 'Vengadores': Doomsday', uno de los actores que forma parte de la película tampoco parece tener todas las respuestas. Al menos, Cumming tiene claro cuál es su misión: correr, señalar y dejar que Marvel haga el resto.

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