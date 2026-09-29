16 millones de visualizaciones y número 1 de Netflix en 74 países. La película de suspense que arrasa con una increíble historia real

Netflix tiene tanto éxitos como fracasos de forma constante, y ahora nos toca hablar de un thriller basado en hechos reales que pertenece al primer grupo. En sus tres primeros días disponible en la plataforma suma ya 16,4 millones de visualizaciones y ha alcanzado el número 1 de Netflix en 74 países. Me refiero a 'Unabomber'.

'Unabomber' cuenta la historia real de Ted Kaczynski, un terrorista que sembró el miedo en Estados Unidos durante casi dos décadas. Interpretado para la ocasión por Jacob Tremblay ('Chicos buenos'), la película de Netflix cuenta cómo Ted pasó de ser un estudiante de Harvard a un temido terrorista, mientras muestra en paralelo la investigación del FBI para dar con él.

Parecía tenerlo todo para ser mucho mejor

Escrita por Sam Chalsen y Nelson Greaves, 'Unabomber' es también el nuevo largometraje del cineasta danés Janus Metz Pedersen, a quien debemos un biopic tan singular como la notable como 'Borg McEnroe'. Además, su reparto está repleto de rostros conocidos, pues también participan Russell Crowe, Annabelle Wallis o Shailene Woodley.

A priori, 'Unabomber' lo tenía todo para ser al menos una de las mejores películas de Netflix de lo que llevamos de año, pero la realidad es que ha sido un thriller que ha decepcionado a (casi) todo el mundo. Buena prueba de ello es que apenas consigue un 28% de valoraciones positivas de la prensa especializada en Rotten Tomatoes, mientras que en Letterboxd al menos aprueba, pero esa nota media de 2,79 sobre 5 deja claro que no está gustando mucho.

Habrá que ver si esto última afecta a su funcionamiento de aquí en adelante, pero es innegable que en su primer fin de semana ha arrasado, por lo que en Netflix tienen motivos para estar satisfechos con ella. Para el resto ya es harina de otro costal...

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