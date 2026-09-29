Ni una reina poderosa ni la mujer perfecta. La madre de Luffy continúa siendo uno de los mayores misterios de 'One Piece' y Eiichiro Oda se carga las teorías de los fans

Uno de los aspectos más fascinantes de 'One Piece' es cómo Eiichiro Oda construye las familias, haciendo mucho hincapié en la importancia de la familia que elegimos. Los Sombrero de Paja son una gran familia en la que todos darían la vida los unos por los otros, y personajes como Corazón o Bellemere reafirman que los mejores padres y madres no tienen por qué ser los biológicos.

Aunque claro, en 'One Piece' los nombres y los linajes también tiene una importancia tremenda. Uno de los mayores ejemplos es Luffy, nieto de un Almirante de la Marina e hijo del líder revolucionario más peligroso del mundo... Aunque todavía queda un gran misterio en la familia: ¿Quién es su madre?

Ni está ni se la espera

Lo cierto es que Eiichiro Oda se ha tomado con mucha calma el ir desvelando más detalles sobre la familia de Luffy. Hasta muy recientemente no supimos más sobre el pasado de Monkey D. Dragon, el padre de Luffy, y Oda tan solo nos ha dejado pequeñas pinceladas de su complicada relación con la paternidad.

Ahora bien, parece que Oda tiene aún menos prisa por desvelar quién es la madre de Luffy, así que los fans llevan años montando sus propias teorías al respecto. En 2025 surgió una nueva candidata: Tritoma, quien fue una emperatriz de Amazon Lily antes de Boa Hancock y murió por "la enfermedad del amor".

El propio Oda es perfectamente consciente de las teorías de los fans, y el mangaka asegura que la madre de Luffy no es para nada como la imaginamos. No es una reina divina, ni una misteriosa y seductora belleza, sino que para él no se ve como una figura legendaria. Más bien una mujer con los pies en la tierra, un aspecto bastante normal, y de la quinta de Dragon:

"Yo creo que está viva, todavía le estoy dando muchas vueltas a esto", dijo Oda en 2025. "Si llega aparecer en la historia, será una mujer de aspecto imponente, y estricta. No va a ser una madre bellísima, es una mujer de mediana edad con la típica permanente de pelo rizado".

Así que la madre de Luffy, quien quiera que sea, se aleja un poco de otros arquetipos de madre idealizada, tierna y gentil, a los que nos pueden tener acostumbrados ciertos animes. Aún queda tiempo hasta el final de 'One Piece', así que quizás Oda nos termine sorprendiendo con una reunión entre Dragon, Luffy y ella.

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