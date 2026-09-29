'Coyote vs ACME' cambió una escena en el último momento para dejar paso al personaje estrella de los Looney Tunes. La idea original habría sido un desastre

Es difícil entender, una vez vista 'Coyote vs ACME', por qué Warner quería deshacerse de ella, totalmente seguros de su fracaso. Sobre todo cuando estuvieron tan seguros del éxito de 'Space Jam: Nuevas Leyendas'. Da la impresión de que hace falta alguien en la directiva del estudio que entienda quiénes son los Looney Tunes, cuál es su personalidad, qué es lo que hacen y cuáles son sus macarradas habituales. O, al menos, escuchar al público que sí lo entiende.

Ojo: Spoilers de 'Coyote vs ACME'. Debería ser obvio por el título del post, pero nunca se sabe

Beep Guay

Es el caso de Dave Green, el director de la película, que estaba seguro de un detalle de la misma hasta que el público de prueba le dijo que así no. Si la habéis visto, seguro que os acordáis del momento en el que reciben una llamada de Bugs Bunny a lo Garganta Profunda tras la que el propio conejo aparece dándoles información valiosa de lo que estaba realmente pasando en la película, ¿verdad? Bueno, pues estuvo a punto de no ser así.

Antes de que la película se censurase, Warner hizo varios pases de prueba, y de ellos sacamos más de una filtración de trama completa, en las que se decía que tras la voz de Bugs Bunny por teléfono se encontraba... el doctor Lorre imitándole. Habría tenido mucho más sentido, claro, porque realmente es él quien maneja la información que soluciona el misterio de la película, pero el público se sentía timado porque quería ver al conejo aunque no tuviera lógica interna. Si lo prometes, le sacas.

Mientras Warner pensaba qué hacer con la película, Green cambió esa parte del argumento en post-producción y le dio al público lo que quería: no un simple cameo de voz del bueno de Bugs, sino un papel secundario con todas las de la ley. Al fin y al cabo, ¿por qué lo sabe todo? Pues porque es Bugs Bunny, el líder de los Looney Tunes. No es sano encontrarle lógica a todo en una película de los dibujos animados más locos de la historia.

En Espinof | La mayoría de los Looney Tunes son graciosos porque fracasan. 'Coyote vs. Acme' convierte esa cualidad en algo épico y emocionante

En Espinof | Las mejores películas de 2026