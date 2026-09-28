Es la película de viajes en el tiempo más original e increíble del año, tan confusa como melancólica, y la puedes ver en streaming

Mark Jenkin es el cineasta británico más interesante salido en los últimos años del que todavía nadie te ha dado la tabarra. Probablemente por ser tan intrínsecamente británico, hasta el punto de hacer sólo historias que tienen lugar en islas o zonas pesqueras de Cornualles, y también por un estilo cinematográfico áspero y experimental que trastoca tipos de fotoquímico ya en completo desuso.

Sus formas tienen algo de bressoniano, pero su montaje es de todo menos clásico. Sus personajes están afectados por vivir en un entorno vivo en el pasado pero abandonado a su suerte o gentrificado en el presente. Todo esto generan cualidades de un cine que parece fuera del tiempo, e increíblemente rico en su rechazo de los convencionalismos aunque ver sus películas requiera máxima atención. Claramente sólo él podía hacer la película de viajes en el tiempo más única que podrías ver ahora mismo.

Fuera del tiempo

‘Rose of Nevada’ es la tercera película del cineasta británico, y la primera con estrellas de la talla de George MacKay y Callum Turner (también regresan protagonistas de sus anteriores films). Esto le lleva a tener un toque más accesible de lo habitual, pero no demasiado, haciendo la película de fantasía más cruda, melancólica y confusa del año, y también una de las mejores que puedes ver en streaming a través de Filmin.

En ella, un pueblo pesquero en decadencia observa el regreso de una embarcación conocida como el Rose of Nevada que desapareció hace ya 30 años. Lejos de impresionarse, hacen los preparativos para que vuelva pronto al mar donde pertenece. Encontrar la tripulación dispuesta a subirse no es fácil, pero se encuentran voluntarios en un joven padre de familia necesitado de dinero para reparar el techo de su casa y otro perdido sin rumbo que quiere dejar atrás su pasado.

Estos personajes tan distintos proporcionan parte de la riqueza de la película ‘Rose of Nevada’, ya que ambos tienen una relación muy distinta con el viaje en el tiempo en el que terminan involucrados. A dónde son transportados y qué efecto o relación mantienen con el lugar es algo que vale la pena descubrir por uno mismo.

‘Rose of Nevada’: abandonados a su suerte

Son arcos bien trazados, aunque contados con la idiosincrática y radical perspectiva de Jenkin. Imágenes de 16mm gastadísimas que proporcionan una atmósfera extraordinaria a esta aventura pesquera, montaje que rompe líneas hasta parecer que secuencias que deberían ir de manera consecutiva se van entrelazando y dan más sensación de estar en un tiempo perdido.

Esto beneficia increíblemente cómo Jenkin explora las comunidades costeras del Reino Unido, cómo su esplendor pasado derivado de la necesidad de su labor ha quedado reducido a precariedad increíble sin perderse nada del riesgo de meterse en alta mar. Aun así, nadie de la comunidad puede permitirse no tener actividad pesquera, porque no tienen lugar al que escapar.

El director de Cornualles hace un uso increíble de técnicas abandonadas para que la forma acompañe al fondo. Es lo que hizo destacar su notable debut ‘Bait’ y lo que engrandece también a ‘Rose of Nevada’, haciendo algo profundamente específico y poco complaciente con el espectador turista que parece estar acusándote de gentrificar, incluyendo resoluciones que no acaban donde uno espera. Pero su cine es de lo más estimulante salido de esa zona recientemente, conectándonos con un espacio desafiando la concepción lineal del tiempo y creando maravillas como ésta.

En Espinof | Las mejores películas de 2026

En Espinof | Las mejores películas de ciencia ficción de la historia