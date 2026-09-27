Javier Bardem: "No me llaméis actor, sólo soy un trabajador. Me dedico a entretener a la gente, no digáis que lo que hago es arte"

Javier Bardem es uno de los actores españoles más importantes de todos los tiempos, por lo que deberíamos disfrutar al máximo que sigue en activo y todavía le queda mucha cuerda por delante. De hecho, actualmente podemos disfrutar en los cines de su enorme talento en 'El ser querido', por la cual no sería de extrañar que acabe logrando su séptimo Goya como actor.

"Lo único que sé hacer es actuar"

Eso sí, echando la mirada atrás hay un momento de su carrera especialmente importante. Me refiero a su salto a Hollywood con 'Antes que anochezca', donde interpretó a Reinaldo Arenas y logró una nominación al mejor actor. El premio se lo llevó finalmente Russell Crowe por 'Gladiator', pero su carrera cambió entonces para siempre.

A esa época pertenecen unas declaraciones que hizo a The Guardian, en las que ya dejó bastante claro el tipo de persona que es: "A veces me pregunto: ¿Qué hago en este trabajo tan absurdo? ¿Por qué no me voy a África a ayudar a la gente? Pero no puedo ayudar a la gente, porque soy hipocondríaco. No sé conducir. Lo único que sé hacer es actuar, pero ni siquiera me siento cómodo haciéndolo"

El ganador de un Óscar al mejor actor de reparto de 'No es país para viejos' continúa sub discurso señalando que "Me cuesta mucho, porque soy tímido, aunque no lo parezca. Quiero actuar porque no sé hacer otra cosa. Pero no me llaméis actor, solo soy un trabajador. Me dedico a entretener a la gente, no digáis que lo que hago es arte".

Una evidente muestra de humildad, en la cual además ya dejaba claro su preocupación por asuntos sociales sobre los que luego iría pronunciándose cada vez más. Y es que es cierto que lo hace desde una posición de privilegio, pero también que entonces cuesta más hacerlo por todo lo que te arriesgas a perder si te pronuncias sobre temas incómodos.

De hecho, hace apenas unos meses Bardem dejó claro que "no puedo trabajar con alguien que justifica el genocidio palestino", llevando el tema incluso hasta los Óscar, donde fue tan directo como tajante: "No a la guerra y Palestina libre". Los habrá que digan que no era el lugar para ello, pero al final hay que aprovechar las situaciones donde tus reivindicaciones van a hacer más ruido si quieres que quizá acaben sirviendo para algo.

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