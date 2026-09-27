A sus 51 años, Angelina Jolie es dueña de 39 hectáreas en Camboya y ha contribuido a transformar una zona afectada por la caza furtiva en un área de conservación

El rodaje de 'Lara Croft: Tomb Raider (2001)' en los templos de Angkor Wat no solo convirtió a Angelina Jolie en una de las estrellas de cine más cotizadas a comienzos del siglo XXI, sino que también transformó radicalmente su vida personal y profesional. Impactada por la realidad del país, inició un profundo vínculo con Camboya que la llevó a ser nombrada Embajadora de Buena Voluntad del ACNUR en 2001 y, entre otras muchas acciones, a adquirir una propiedad de unas 39 hectáreas en la provincia de Battambang en 2003, que serviría de germen para una iniciativa de conservación y apoyo a las comunidades locales que aún hoy, 23 años después, permanece.

La Fundación Maddox Jolie-Pitt (hoy simplemente Fundación Madox), bautizada en honor a su hijo nacido en Camboya y adoptado por la actriz en 2002, nació en 2003 con el propósito inicial de ayudar a las comunidades rurales y recuperar zonas afectadas por las minas terrestres. Pronto amplió su cometido hacia la conservación, ya que la zona también afrontaba problemas como la caza furtiva de especies amenazadas, el tráfico de fauna salvaje y la tala ilegal. Para frenar este impacto, el proyecto comenzó a trabajar con las autoridades y las comunidades locales en la protección del área de Samlaut.

También es una fuente de empleo local

Así, para 2006, la fundación ya había asumido la misión de proteger el Samlaut Multiple Use Area, de 60.994 hectáreas. Ya os podéis imaginar que cumplir con tal empresa no era precisamente sencilla, por lo que el proyecto también supuso un importante motor socioeconómico al ofrecer oportunidades laborales para los residentes de la zona como guardabosques locales que realizan patrullas continuas para combatir toda clase de actividades ilegales, además de supervisar de cerca la salud del ecosistema. En 2016, estos guardabosques acabaron siendo reconocidos como agentes gubernamentales bajo la supervisión del Ministerio de Medio Ambiente de Camboya. Todo un logro.

Y además, han promovido el desarrollo comunitario mediante la capacitación de agricultores y apicultores locales para mejorar sus cultivos e ingresos, así como ayudado a construir infraestructura clave, como escuelas, pozos de agua y centros de salud, que permite a sus habitantes tener acceso a educación, sanidad y otros servicios básicos. En definitiva, una labor muy encomiable iniciada por la actriz hace ya más de 20 años y que comenzó con su vínculo con Camboya durante el rodaje de un blockbuster. 'Tomb Raider', por cierto, regresará pronto con una nueva adaptación, esta vez como serie para Prime Video, y con nueva protagonista tras Jolie y Alicia Vikander: Sophie Turner.

Vía | Sensacine

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