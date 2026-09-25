Johnny Depp regresa con un misterioso thriller junto a Penélope Cruz: Así es el tráiler de 'Sed de sangre'

Johnny Depp vuelve a navegar por aguas bastante turbias. Lionsgate ha presentado el tráiler de 'Sed de sangre', el nuevo thriller dirigido por Marc Webb que reúne al actor con Penélope Cruz y Madelyn Cline. La película llegará a los cines el 26 de marzo de 2027.

La historia arranca en un yate privado, donde una camarera interpretada por Cline se encuentra con un misterioso pasajero encarnado por Depp. Lo que inicialmente parece un encuentro extraño pronto se complica cuando ambos terminan relacionados con una figura criminal, interpretada por Cruz, y descubren que sus vidas están conectadas de una manera que ninguno esperaba.

El tráiler apuesta claramente por una atmósfera inquietante y deja bastantes preguntas en el aire. Depp aparece con el pelo canoso y un aspecto particularmente extraño, mientras su personaje se presenta con un discurso tan enigmático como amenazante: "¿Mi historia? Quizá sea una historia de venganza. O quizá algo peor. ¿Y si todo esto es una historia de fantasmas? ¿O quizá simplemente soy otro bebedor diurno?"

El avance también juega con la idea de que el personaje de Depp no es precisamente alguien convencional. De hecho, otra de sus frases resume bastante bien el tono del proyecto: "No pertenezco a ningún sitio". Todo apunta a que el misterio irá mucho más allá de un simple pasajero con demasiados secretos.

Nueva reunión entre Depp y Cruz

'Sed de sangre' supone además la cuarta película que comparten Johnny Depp y Penélope Cruz, después de 'Blow', 'Piratas del Caribe: En mareas misteriosas' y 'Asesinato en el Orient Express'.

Para Depp, el filme supone uno de sus regresos al cine respaldados por un gran estudio tras el juicio por difamación de 2022 contra Amber Heard. El actor también protagonizará 'Scrooge y los fantasmas de la Navidad', cuyo estreno está previsto para noviembre de 2026.

Cline, por su parte, afronta aquí su primer proyecto después de finalizar 'Outer Banks', la serie de Netflix que la convirtió en una de sus protagonistas más reconocibles.

Con Marc Webb en la dirección y Zach Dean como guionista, 'Sed de sangre' llegará a los cines el 26 de marzo de 2027, dispuesto a convertir un aparentemente tranquilo viaje en yate en una historia de misterio, crimen y, por lo que deja entrever el tráiler, algo bastante más sobrenatural.

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