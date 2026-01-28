32 años después, me cuesta imaginar a Johnny Depp en 'Pulp Fiction'. Quentin Tarantino se lo pensó, pero tenía un buen motivo para rechazarle

Siempre es divertido explorar el campo de las realidades paralelas de la mano de cineastas como Quentin Tarantino, habitual de esta santa casa, generalmente, por sus intensos comentarios sobre el séptimo arte, sus largometrajes favoritos o polémicas declaraciones sobre actores. Pero hoy no vamos a seguir alimentando su verborrea, sino a fijarnos en lo diferente que podría haber sido 'Pulp Fiction' (1994) en base a la lista de intérpretes provisional que se llegó a barajar.

Depp vs Roth

Además de por sus muchos logros en lo que respecta a puesta en escena, estructura narrativa y guión, si algo ayudó a 'Pulp Fiction' a trascender su naturaleza de largometraje para convertirse en un icono popular aún vigente más de 30 años después de su estreno, es su fantástico reparto. Pero hubo un momento en el que John Travolta, Uma Thurman y Samuel L. Jackson no encabezaban la selección de candidatos para interpretar a Vincent, Mia y Jules.

Según desveló el propio Tarantino en el podcast 2 Bears, 1 Cave, su agente le pidió que confeccionase un listado con todos los intérpretes que podrían dar vida a sus personajes para, después, presentarles una propuesta con cara y ojos a los productores. El bueno de Quentin lo tuvo claro: "Mi agente me dijo que todo lo que estuviese en la lista se podría negociar, así que escribí una lista enorme con muchos nombres".

En el documento, que dejo más abajo, puede verse que el cineasta escribió los papeles de Vince Vega, Jules y Butch con estos actores en mente: Michael Madsen, "Larry Fishburn" (es decir, Laurence Fishburn) y Matt Dillon, respectivamente. Ésas eran sus primeras opciones para esos personajes. Finalmente, como ya sabemos, esos personajes fueron encarnados por John Travolta, Samuel L. Jackson y Bruce Willis, que ni siquiera aparecía en su listado. Esto mismo le pasó con Uma Thurman.

Pero la gran disputa entre el cineasta y los productores de 'Pulp Fiction' giró en torno a un secundario que sólo aparece en la primera y la última escena del filme. Este no es otro que "Pumpkin", escrito originalmente para Tim Roth; un rol que el productor Mike Medavoy quería adjudicar a Johnny Depp. Quentin Tarantino no le quería si podía tener a Roth y rechazó la posibilidad. Para apoyar su decisión, hizo al productor la siguiente pregunta:

"¿Crees que el hecho de que Johnny Depp interprete el papel de Pumpkin en esta película, que solo aparece en la escena inicial y en la final, va a mejorar tanto la recaudación?"

La respuesta negativa de Medavoy ayudó a que diese su brazo a torcer, a que Roth se convirtiese en Pumpkin y a que 'Pulp Fiction' nos deslumbrase con su alarde de genialidad delante y detrás de las cámaras. A continuación se puede consultar la lista completa de actores y actrices que confeccionó Quentin Tarantino para la ocasión, y demuestra que hasta un cinéfilo como él no recuerda todos los nombres perfectamente.

