George Clooney arremete contra Quentin Tarantino por su diatriba contra Paul Dano. "Vivimos en una época de crueldad, no necesitamos añadir más"

Cuando Quentin Tarantino decidió ir al podcast de Bret Easton Ellis a hablar sobre sus películas favoritas del siglo XXI, probablemente creía que se iba a colmar de gloria y todos iban a comentar sus sabias decisiones. Sin embargo, solo un mes después de lanzar el programa, Hollywood sigue hablando sobre el daño que le hizo, sin motivo alguno, a Paul Dano, del que afirmó que era "un tío flojo, flojo, nada interesante. El actor más flojo del SAG". El último en meter más leña al fuego ha sido George Clooney.

Clooney Tunes

Recogiendo un premio en la ceremonia de los AARP Movies for Grownups Awards (que premia películas hechas por y sobre personas de más de 50 años), Clooney lanzó un dardo a Tarantino tras ganar el premio a mejor actor por 'Jay Kelly', tal y como recoge Variety: "Por cierto, Paul Dano, Owen Wilson y Matthew Lillard, sería un honor trabajar con estos actores. Un honor".

'Jay Kelly' es una película hecha por gente que ama a los actores, y eso es algo importante. Gente que conozco de toda la vida... De hecho, la mayoría de ellos son actores. Siento una gran afinidad por ellos y no me gusta ver cómo la gente es cruel. Vivimos en una época de crueldad. No necesitamos añadir más.

Cabe destacar que no es la primera vez que Clooney y Tarantino se enzarzan en una batalla de dimes y diretes. En 2024, el director dijo de él que no era una estrella de cine y, efectivamente, le irritó bastante. De aquellos barros, estos lodos: vamos, que aunque colaboraran juntos en 'Abierto hasta el amanecer' no tiene ninguna pinta de que el gentleman por antonomasia vaya a ser el protagonista de la ya mítica décima película del director de 'Kill Bill'. Cuanto más lejos estén, mejor.

