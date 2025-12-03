Quentin Tarantino ha escogido su película favorita del siglo XXI, y ha pillado a todos por sorpresa. "Me cautivó y no me soltó"

Ya conocemos a Quentin Tarantino a estas alturas. El director de 'Pulp Fiction' y 'Kill Bill' lleva seis años sin ponerse detrás de una cámara, esperando a su mítica décima película con la que (aparentemente) pondrá punto y final a su trayectoria, y mientras esperamos sigue dando de qué hablar. Guste más o menos, nunca ha dejado de ser una metralleta fílmica cuyas opiniones siempre marcan tendencia. Bueno, más o menos.

El rant de Tarantino

A veces, Tarantino no deja de tener ese aire a chaval dependiente de videoclub que grita sus opiniones sobre cine al aire. Por supuesto, cuando desde el podcast de Bret Easton Ellis le dieron la oportunidad de pontificar sobre sus 20 películas favoritas del siglo XXI, cogió papel y boli y no se lo pensó dos veces: aunque algunas de la lista son más que lógicas, otras resultan francamente chocantes.

En su top 10, en orden, tenemos 'Medianoche en París', en la que destaca a Owen Wilson como ente que odió en su primer visionado y amó en el tercero; 'Zombies party' ("No es una parodia de las películas de zombies, es una película de zombies real, aprecio la distinción"); 'Mad Max: Furia en la carretera' ("Estás viendo a un director realmente increíble, tuvo todo el dinero y el tiempo en el mundo para hacerla exactamente como quería") o, por algún motivo, 'Imparable' ("Una de las visiones más puras de la estética de acción de Tony, los dos tíos son geniales juntos, y no para de mejorar").

Más adelante están 'Zodiac' ("Me descubro, cada seis o siete años, viéndola de nuevo, y es una experiencia de lujo a la que me entrego"), 'Pozos de ambición', que habría calificado mejor si no fuera por Paul Dano ("Un tío flojo, flojo, sin interés, el actor más flojo del SAG"), 'Dunkerque' ("Otra película que no me gustó inicialmente, lo que ahora me gusta es que siento que hay una maestría en ella"), 'Lost in translation' ("Hablé con Pedro Almodóvar sobre ella, y ambos estábamos de acuerdo en que era una película de chicas en cierta manera deliciosa") y, por supuesto, 'Toy Story 3' ("Creo que la gente nunca acierta en el final de una trilogía. La otra es 'El bueno, el feo y el malo', y esta es 'El bueno, el feo y el malo' de las películas animadas").

Y a lo que vamos: ¿Cuál es su top 1, la mejor película de los últimos 25 años? Pues, aunque quizá te sorprenda, se trata de 'Black Hawk Derribado', que hizo Ridley Scott en 2001. "Me gustó cuando la vi por primera vez, pero creo que era tan intensa que me dejó de funcionar, y no seguí con ella como debería. Desde entonces, la he visto un par de veces, no muchas, pero creo que es una obra maestra, y una de las cosas que adoro es que es la única película que realmente apuesta por el sentido, el efecto visual y la sensación de 'Apocalypse Now', y creo que lo consigue".

Mantiene la intensidad durante 2 horas y 45 minutos, o lo que sea, y la volví a ver recientemente, mi corazón estuvo acelerado durante todo el metraje de la película; me cautivó y no me soltó, y hacía tiempo que no la veía. La hazaña de la dirección es más que extraordinaria.

Por si tienes curiosidad, el top de Tarantino completo es el siguiente:

20-'West Side Story'

19-'Cabin Fever'

18-'Moneyball'

17-'Chocolate'

16-'Los renegados del diablo'

15-'La pasión de Cristo'

14-'School of rock'

13-'Jackass: La película'

12-'Big Bad Wolves'

11-'Battle Royale'

10-'Medianoche en París'

9-'Zombies party'

8-'Mad Max: Fury Road'

7-'Imparable'

6-'Zodiac'

5-'Pozos de ambición'

4-'Dunkerque'

3-'Lost in translation'

2-'Toy Story 3'

1-'Black Hawk Derribado'

En Espinof | Creo que Quentin Tarantino firmó su película más profunda con 'Django desencadenado'. Un western con base histórica que va más allá de la venganza

En Espinof | Las mejores películas de 2025