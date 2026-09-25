Netflix tiene una obsesión probada con los true crimes y 'Unabomber' es la última prueba de ello. Un biopic formulaico que no escapa de los tópicos

La figura de Ted Kaczynski sigue resultando tan incómoda como difícil de separar del debate sobre los peligros del progreso tecnológico. Décadas después de que el llamado Unabomber emprendiera una campaña de atentados que dejó tres muertos y bastantes heridos, algunas de sus advertencias sobre el impacto de la tecnología vuelven a ser de una inquietante actualidad en un mundo dominado por la inteligencia artificial, los centros de datos y una creciente montaña de residuos electrónicos.

Kaczynski escribió 'La sociedad industrial y su futuro', un manifiesto de 35.000 palabras en el que desarrollaba su rechazo frontal a la sociedad tecnológica, pero su legado quedó inevitablemente marcado por la violencia con la que intentó imponer sus ideas entre 1978 y 1995. Ahora Netflix recupera su historia en 'Unabomber', un biopic dirigido por Janus Metz Pedersen que prefiere alejarse de la mecánica de sus crímenes para explorar la formación del hombre que acabaría convirtiéndose en uno de los criminales más famosos de Estados Unidos.

El hombre detrás del Unabomber

La película comienza con el asesinato en 1994 del ejecutivo publicitario Thomas J. Mosser, uno de los atentados que formaron parte de la campaña de Kaczynski contra personas a las que consideraba responsables del avance de la sociedad tecnológica. A partir de ahí, la narración da un salto hasta 1996, cuando la agente del FBI Joanne Miller (Shailene Woodley) participa en la investigación para localizarlo. El personaje, sin embargo, es una invención de la película y ocupa buena parte de una trama que se alterna con los años de formación de Kaczynski.

En esos flashbacks aparece interpretado por Jacob Tremblay durante su etapa como estudiante en Harvard a finales de los años cincuenta. La película muestra a un joven brillante pero inseguro, con dificultades para encajar en el entorno académico y cada vez más aislado de quienes le rodean. El contraste entre ese estudiante y el hombre que décadas después vivirá recluido en una cabaña de Montana permite a la película construir su propio retrato del personaje, aunque simplifica algunos de los elementos que podrían explicar su posterior radicalización.

Uno de los episodios más relevantes de aquellos años fue el estudio psicológico dirigido por el profesor Henry Murray (Russell Crowe), en el que Kaczynski participó durante su etapa universitaria. La investigación, desarrollada durante unas 200 horas, sometía a los participantes a situaciones de fuerte estrés emocional con el objetivo de estudiar hasta qué punto podían mantenerse firmes sus convicciones. La película recoge algunos detalles del experimento, pero apenas profundiza en sus posibles consecuencias.

Y precisamente aquí es donde está una de las principales limitaciones de 'Unabomber'. La historia parece más interesada en explicar la introversión, las dificultades sentimentales y los problemas familiares de Kaczynski que en explorar con mayor profundidad cómo todas esas experiencias pudieron influir en su posterior rechazo de la ciencia y la sociedad. El padre abusivo y la madre distante aparecen en forma de recuerdos relativamente convencionales, mientras que algunas de las cuestiones más complejas sobre su formación quedan en segundo plano.

Además, la película también modifica algunos elementos de la investigación real para construir su relato. La figura de Joanne Miller no existió y su presencia desplaza parte del protagonismo que tuvo en la investigación el hermano de Kaczynski, cuya información resultó fundamental para que el FBI pudiera identificarlo. El propio Kaczynski aparece además menos como el ermitaño paranoico en el que terminaría convirtiéndose y más como un joven desorientado que todavía intenta encontrar su lugar en el mundo.

El resultado es un retrato que a mí personalmente me ha dejado una sensación extraña, porque aunque 'Unabomber' quiera acercarse al hombre que había detrás de uno de los criminales más conocidos de Estados Unidos, también evita algunas de las cuestiones que podrían haber hecho más interesante esa aproximación. Una pena.

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