Todo lo que añaden las 4 nuevas escenas de 'Vengadores: Endgame Encore' y cómo conectan con 'Vengadores: Doomsday' y el futuro de Marvel

Este viernes llega a los cines 'Vengadores: Endgame Encore', nueva versión de la popular película de Marvel en la que el estudio ha añadido varias escenas nuevas con el objetivo de llenar el vacío hasta lo que se nos va a contar con 'Vengadores: Doomsday'. Para ser más concretos, se añaden varios minutos de metraje repartidos en cuatro escenas, aunque existen dos versiones diferentes, por lo que solamente la más larga las incluye todas.

Lo primero que conviene tener en cuenta es que todo lo nuevo se grabó durante el rodaje de 'Vengadores: Doosmday' por parte de los Hermanos Russo, quienes ya han avisado de que se trata de un añadido "imprescindible" de cara al próximo gran evento de Marvel. Y todo gira alrededor de tres personajes: Loki, Bruce Banner y el Doctor Doom.

El encuentro de Loki con Steve Rogers y Peggy Carter

El final feliz de Steve Rogers y Peggy Carter en 'Vengadores: Endgame' se complica cuando reciben una llamada en la puerta de Loki, a quien no habíamos vuelto a ver desde el final de la segunda temporada de la serie protagonizada por Tom Hiddleston.

Esta escena se sitúa poco antes de ese momento en el que Loki básicamente se sacrificaba para a mantener todo el multiverso en suspenso por el resto del tiempo. Aquí contacta con Steve y Peggy para hablar de cómo se ha creado una rama inestable en el multiverso como consecuencia del viaje en el tiempo de Steve.

Qué fue de Bruce Banner después de 'Spider-Man: Brand New Day'

Ya durante los títulos de crédito finales podemos ver qué sucedió con el Bruce Banner de Mark Ruffalo tras ser arrestado en 'Spider-Man: Brand New Day'. Podemos verle encerrado en un búnker subterráneo, experimentado para dar con un suero que pueda suprimir sus transformaciones en Hulk.

Todo cambia cuando el Doctor Doom irrumpe allí por la fuerza, por lo que Banner se convierte en Hulk para intentar hacerle frente. Por supuesto que no enseñan qué es lo que sucede después...

El punto en común entre Iron Man y el Doctor Doom

Durante los créditos finales de 'Vengadores: Endgame' se podía escuchar un curioso ruido metálico que tenía su origen en 'Iron Man', más concretamente en el momento en el que el personaje interpretado por Robert Downey Jr. forjaba su armadura. Pues bien, ahora ese sonido se utiliza también para mostrarnos destellos del Doctor Doom creando su máscara metálica, dando así a entender que ambos personajes tienen orígenes similares.

El colapso del multiverso

En la escena postcréditos final vemos a Loki en la TVA, donde también aparecen Mobius (Owen Wilson), Casey (Eugene Cordero), Ouroboros (Ke Huy Quan) y Miss Minutes (Tara Strong). Todos se dan cuenta de que dos Tierras están a punto de colisionar en una incursión y comienzan a atacarse entre sí. Mobius intenta quitarle hierro a la situación inicialmente, pero Casey pronto deja clara que ambas realidades se han declarado la guerra entre sí.

No sería una sorpresa que esta fuese la forma de introducir a los X-Men de Fox en Marvel, pues están confirmadas las apariciones del Profesor Xavier (Patrick Stewart), Magneto (Ian McKellen), Cíclope (James Marsden), Mística (Rebecca Romijn), Rondador Nocturno (Alan Cumming) y Gambito (Channing Tatum).

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