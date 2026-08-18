'Vengadores: Doomsday' promete ser el mayor crossover de la historia de Marvel. Estas son las 15 películas y series imprescindibles para ponernos al día antes del estreno

El éxito de 'Spider-Man: Brand New Day' ha empezado a pavimentar el camino para 'Vengadores: Doomsday', la siguiente paradita en el Universo Cinematográfico de Marvel. Aunque si en 'Spider-Man' ya habíamos tenido unos cuantos cruces de personajes y franquicias, en 'Doomsday' podemos esperar el mayor crossover de Marvel hasta la fecha.

Toca ponerse al día

'Vengadores: Doomsday' será evento que reunirá a los X-Men clásicos, los 4 Fantásticos, los Nuevos Vengadores y recuperará a unos cuantos retirados del universo, entre otros tantos héroes. Así que igual tenemos que ir con ciertos deberes hechos, pero desde Disney nos lo quieren poner un poco más fácil.

Al fin y al cabo, ya solo con todas las series y películas del Universo Cinematográfico de Marvel tenemos tarea para rato. Pero si empezamos a contar también las entregas del desaparecido universo Fox nos puede dar algo. Y si no sabemos por dónde empezar, podríamos reducir la lista a estas 15 series y películas imprescindibles:

Esta selección tiene bastante sentido, y ya nos da pistas de que personajes van a ser los más relevantes de la película. Obviamente tenemos que empezar con los mutantes, ya que los X-Men serán uno de los grupos que aparecerán en la película, incluyendo también el retorno de Patrick Stewart e Ian McKellen como Charles Xavier y Magneto.

Por otro lado tenemos al grupo original de los Vengadores, y la presentación de los nuevos héroes, como Shang-Chi, Shuri como la nueva Black Panther, Sam Wilson como el nuevo Capitán América, a los Nuevos Vengadores y los Cuatro Fantásticos. Además, los tejemanejes de líneas temporales de Loki son un adelanto necesario para entender los planes del Dr. Muerte... Con lo que con esta puesta al día exprés ya tendríamos lo necesario para refrescar la memoria y llegar listos a 'Vengadores: Doomsday'.

En Espinof | Las películas más esperadas de 2026

En Espinof | Las mejores películas de 2026