'Gintama' es uno de los mejores animes de la historia, pero su creador no tenía ninguna fe en él: "Solo esperaba sacar dinero con el manga"

Aunque entre 'Frieren: Tras finalizar el viaje' y 'Fullmetal Alchemist: Brotherhood' se disputan el trono a mejor anime de la historia, hay una saga legendaria que se ha ido manteniendo consistentemente en el Top 10 por mucho que pasen los años. 'Gintama' es un anime divertidísimo por el que no pasa el tiempo y se sigue reinventando una y otra vez, pero lo cierto es que su creador no le tenía demasiada fe.

La confianza, justita

El manga de Hideaki Sorachi comenzó a publicarse en la revista Shonen Jump allá por 2003 y se extendió durante 77 volúmenes hasta que la historia principal concluyó en 2019. Desde entonces se han ido publicando numerosos spin-offs y también hemos tenido diferentes series de anime, especiales y películas.

La primera de todas se estrenó en 2006 y se despidió en 2010 con 201 capítulos. Después la historia de 'Gintama' se siguió adaptando en varias secuelas, aunque cuando arrancó la serie Sorachi pensaba que iba a ser un descalabro.

"Ahora lo puedo decir. Honestamente, pensé que se la iba a pegar", dijo Sorachi durante un evento especial en Tokio para presentar la película 'Gintama The Movie – Yoshiwara In Flames', como recogen desde AnimeHunch. "Estaba contento porque había gente que quería ponerse manos a la obra y hacer 'Gintama' conmigo. Si esa gente se lo pasaba bien haciendo el anime, el objetivo ya se había cumplido. Pensé que, incluso si se acababa pronto, estaría bien".

La serie original de 'Gintama', que celebra este 2026 su 20 aniversario, no solo fue bien, sino que dio pie a una saga que atrae cada vez más fans gracias a su humor absurdo y su fascinante Japón alternativo. Ahora bien, Sorachi pensaba que no le iba a interesar a nadie y que no iba a ganar ni un duro con la serie de anime.

"Yo solo esperaba royalties del manga. Nunca imaginé que el anime iba a propulsar tantísimo mis ganancias", admitió el mangaka.

De hecho, hace 20 años, ni siquiera su editor pensaba que 'Gintama' fuese a ser tan popular como para interesar a algún estudio de anime. No tenían fe ni en interesar a productores ni en que el público fuera a verla, además de que el primer anime se hizo a todo trapo y con un calendario de producción muy ajustado.

Dos décadas después, aquí estamos. Con 367 episodios de anime para la serie principal de 'Gintama', especiales directos a video, adaptaciones en acción real, varias películas recopilatorias y cuatro películas para cine. Y los bolsillos de Sorachi mucho más llenos de lo que jamás imaginó.

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