"A nadie le gustó la película cuando se estrenó, pero a mí sí". Durante 28 años, Ethan Hawke ha sido un gran fan de este clásico de la ciencia ficción

Ethan Hawke tiene una de esas filmografías en las que cuesta elegir una sola película, pero hay un título que ocupa un lugar especialmente importante para el actor: 'Gattaca'. La película de ciencia ficción dirigida por Andrew Niccol llegó a los cines en 1998 con Hawke al frente de un reparto en el que también estaban Uma Thurman y Jude Law, y con el paso de los años se ha convertido en una de esas joyas del género que no dejaron de ganar admiradores después de su estreno.

Sin embargo, en su momento no tuvo precisamente una acogida multitudinaria, y esto es algo que el propio Hawke recuerda con cierta ironía. Para él, la película era especial desde el momento en que leyó el guion y, casi tres décadas después, sigue defendiéndola con entusiasmo.

La consideró brillante desde el principio

Ethan Hawke habló brevemente sobre 'Gattaca' en una entrevista con Konbini, donde recordó el impacto que tuvo sobre él el guion de Andrew Niccol. "Recuerdo el día que leí el guion. Probablemente sea el mejor guion que he leído", afirmó el actor. Hawke ya había participado en otras películas interesantes antes de ponerse delante de las cámaras para interpretar a Vincent Freeman, pero asegura que aquella historia tenía algo diferente: "Ya había hecho cosas interesantes antes, pero esta era la primera vez que el guion en sí era una obra de arte. Lo único que queríamos era hacerle justicia".

El actor también recordó que fue su pasión por la ciencia ficción lo que hizo que conectara especialmente con la propuesta de Niccol. "Me recordó a Ray Bradbury. Soy un gran aficionado a la ciencia ficción, y este guion realmente tenía el espíritu de Bradbury. Es profundo", expresó. Y quizá esa profundidad sea precisamente una de las razones por las que 'Gattaca' ha conseguido mantenerse vigente tantos años después de su estreno.

Hawke también guarda un recuerdo especialmente positivo del rodaje, durante el que trabajó por primera vez con Andrew Niccol y compartió pantalla con Uma Thurman y Jude Law. "He trabajado con Andrew Niccol en varias películas: 'El señor de la guerra', 'Good Kill', pero esta fue la primera. Jude Law, Uma Thurman... Nos lo pasamos genial". Sin embargo, el actor reconoce que la película no recibió precisamente el cariño que él esperaba cuando llegó a los cines:

"A nadie le gustó la película cuando se estrenó, pero a mí sí. Sabía que iba a gustar. Me pareció brillante, si me permitís decirlo".

Con el paso del tiempo, Hawke pudo comprobar que aquella confianza tenía su fundamento. 'Gattaca' terminó convirtiéndose en una película de culto y en una de las obras de ciencia ficción más recordadas de los años 90, hasta el punto de que la propia NASA la ha señalado como una de las películas del género más verosímiles. Y la película fue además el debut como director de Andrew Niccol, quien poco después escribiría el guion de 'El show de Truman'.

La película sigue a Vincent, interpretado por Hawke, un ser humano concebido de forma natural en una sociedad que considera sus genes imperfectos un obstáculo para alcanzar determinados puestos y cumplir sus sueños. Su objetivo es viajar al espacio, pero para conseguirlo tendrá que hacerse pasar por Jerome, un individuo genéticamente perfecto interpretado por Jude Law. Junto a Uma Thurman, los dos protagonistas forman parte de una historia que utiliza la ciencia ficción para hablar de la discriminación, el determinismo y la capacidad de una persona para rebelarse contra el destino que otros han decidido para ella.

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