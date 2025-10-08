Ethan Hawke, sobre por qué está tan orgulloso de 'Gattaca': "Tiene mi frase favorita que haya dicho en una película"

Ethan Hawke lleva ya más de 40 años trabajando en Hollywood y a lo largo de ese tiempo ha aparecido en varias películas memorables. Eso sí, 'Gattaca' ocupa un lugar especial en el corazón de muchos cinéfilos y él mismo está especialmente orgulloso de la extraordinaria película de ciencia ficción escrita y dirigida por Andrew Niccol.

Pese a que 'Gattaca' es una película muy querida, lo cierto es que fue un fracaso comercial en su momento y el propio actor recuerda en una entrevista que "fue muy ignorada en el momento de su estreno. Fue un visto y no visto. Apenas tuvo alguna crítica buena. De hecho, no creo que tuvo ni una en Estados Unidos".

"La gente acabó decepcionada porque no tenía acción"

Sin embargo, 'Gattaca' se sobrepuso a ese decepcionante paso por los cines y se convirtió en un clásico moderno del cine de ciencia ficción, pero Hawke cree que fue un error que la campaña de promoción se centrase en eso:

La promocionaron como una película de ciencia ficción y la gente acabó decepcionada porque no tenía acción.

El actor asegura que "es una de las mejores óperas primas de la historia" y que "el tiempo ha jugado a favor de Gattaca. La gente me pregunta muy a menudo sobre ella". Además, Hawke confiesa uno cosa muy especial sobre 'Gattaca': "Tiene mi frase favorita que haya dicho en una película: Jamás me reservé nada para la vuelta".

Por último, la compara con 'El club de los poetas muertos' al decir que "también trata sobre los derechos individuales, lo que conforma a un individuo" y apunta que "es muy raro que las películas usen las metáforas o la alegoría. Y 'Gattaca' lo hace, estuvo adelantada a su tiempo. Todo lo de la ingeniería genética".

