'La violinista' es una melodía sobre la guerra y el amor que te atrapa hasta el final. Su historia es muy clásica, pero su sensibilidad la hace muy especial

La música tiene la capacidad de ayudarnos a conservar ciertos recuerdos, incluso cuando parece que todo se derrumba a nuestro alrededor. Esa es una de las ideas que atraviesan 'La violinista' ('The Violinist'), una película de animación que acaba de estrenarse en cines y que recorre varias décadas de la historia de Singapur a través de la relación de dos jóvenes a los que les une su pasión por el violín.

Fei es una niña de familia acomodada que recibe clases particulares y tiene la oportunidad de desarrollar su talento. Kai, en cambio, es un huérfano que crece en la calle y encuentra en la música una forma de escapar de su realidad. Sus caminos se cruzan durante la infancia y, con el paso de los años, su vínculo se transforma en una historia de amor marcada por la separación, la pérdida y los estragos de la guerra.

Sobrevivir a los horrores de la guerra

La película arranca cuando un periodista español consigue localizar a Fei muchos años después de los acontecimientos y le pide que le cuente la historia del violín que ha conservado durante tanto tiempo. A partir de ese encuentro, la protagonista reconstruye su pasado y nos lleva hasta el Singapur de principios de los años treinta. Allí conocemos a los dos niños que acabarán marcando su vida.

Fei crece en un hogar acomodado, rodeada de comodidades y con una familia que puede permitirse cultivar su talento musical. Kai, por el contrario, no tiene a nadie. Es un niño de la calle que encuentra refugio en Ying Jie, la empleada doméstica de la familia de Fei, y que empieza a interesarse por el violín al escucharla practicar. Pronto queda claro que también posee unas capacidades extraordinarias para la música.

A medida que crecen, la relación entre ambos se estrecha. La música se convierte en un espacio compartido y en una forma de comunicarse que va más allá de las palabras. Sin embargo, su futuro juntos se complica con la expansión de la guerra en el sudeste asiático. La invasión japonesa de Malasia en 1941 cambia sus vidas por completo y termina separándolos.

Kai se une a Lim Bo Seng, un empresario que se convierte en una figura destacada de la resistencia de Singapur, y comienza a trabajar como espía en Ipoh. Fei, mientras tanto, debe aprender a sobrevivir en unas condiciones muy distintas a las que había conocido hasta entonces, después de que los japoneses requisaran la casa de su familia.

La historia también muestra cómo la guerra obliga a Fei a encontrar nuevas maneras de salir adelante. La joven acoge a dos niños huérfanos y acaba trabajando en una orquesta gracias a Takeshi Inoue, un oficial japonés que siente una especial admiración por la música. Per los años de separación no consiguen borrar el vínculo entre Fei y Kai. El recuerdo de lo que compartieron sigue presente y la música se convierte en una especie de puente entre los dos, incluso cuando las circunstancias parecen empeñadas en mantenerlos alejados.

Uno de los aspectos más interesantes de 'La violinista' es precisamente la forma en que incorpora la música a su narración. No funciona como un simple acompañamiento, sino como una parte esencial de la historia y de la relación entre sus protagonistas. La película recurre a composiciones de Tchaikovsky, Paganini y Mendelssohn, entre otros autores, para acompañar los momentos más importantes del relato.

Pero su pieza más significativa es una sonata original que Kai comienza a escribir antes de la guerra y que Fei interpreta décadas después. Esa composición inacabada termina convirtiéndose en el símbolo de todo lo que quedó pendiente entre ambos.

Detrás de la película están el director singapurense Ervin Han y el cineasta español Raúl García, conocido por su trabajo como animador en distintas producciones de Disney y por dirigir 'Cuentos extraordinarios'. Como resultado tenemos una película de animación tradicional, principalmente en 2D, con un cuidado muy especial.

Para mí destaca especialmente la reconstrucción del Singapur de los años treinta, con interiores llenos de detalles que ayudan a definir la posición social de los personajes y el mundo que están a punto de perder. Pero además, 'La violinista' apuesta por una narración deliberadamente clásica, con un ritmo pausado y un melodrama sin demasiados complejos.

Puede que no descubra nada nuevo sobre las historias ambientadas en tiempos de guerra, pero su sinceridad, su apartado visual y el papel central de la música hacen que sea una propuesta muy especial.

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