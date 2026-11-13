Este thriller policiaco acaba de estrenarse en streaming y ya es el número 1 por delante de 'Ted Lasso', 'Slow Horses' y 'Separación'

Un detective retirado, un caso que vuelve a abrirse y unos asesinos en serie que no parecen tener límites. Es la premisa de 'Nocturno' ('Nocturne'), el nuevo thriller policíaco de Apple TV. La ficción se estrenó a finales de octubre y ya ha escalado hasta lo más alto de las listas de lo más visto de la plataforma -en más de 100 países según FlixPatrol-.

Conquistando los ránkings

La historia gira alrededor de un detective retirado que se ve obligado a regresar a las fuerzas del orden cuando una nueva pista reabre un caso sin resolver. La investigación lo lleva a enfrentarse a asesinos en serie capaces de llegar a extremos aterradores para satisfacer sus impulsos, siguiendo un planteamiento que combina misterio, violencia y tensión a lo largo de diez episodios.

Al frente del reparto se encuentra Liev Schreiber, conocido por 'Ray Donovan', acompañado de intérpretes como Stephen Graham ('Adolescencia'), Zazie Beetz ('Atlanta'), Bill Camp ('Presunto inocente'), Rory Culkin ('Por mandato del cielo'), Chrissy Metz ('This Is Us'), Poorna Jagannathan ('Linternas') y Gary Carr ('The Peripheral'). Y John Hlavin, responsable de 'Shooter', ejerce como showrunner, guionista y productor ejecutivo, mientras que Rowan Joffe figura como creador de la ficción.

La producción adapta dos novelas de Lars Kepler y ha tenido muy buena acogida, especialmente si tenemos en cuenta que apenas ha estrenado unos pocos episodios y que ya ha conseguido situarse en lo más alto de la clasificación mundial de ficciones de la plataforma, superando a títulos tan populares como 'Ted Lasso', 'Slow Horses' y 'Separación'.

Además, la primera temporada cuenta con un 88 % de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes, incluso aunque la ficción recurra a veces a fórmulas bastante manidas dentro del género. Aun así, las interpretaciones son lo mejor que tiene y compensan el viaje y lo previsible que pueda parecer en un primer momento.

Lo dicho, la tenéis en Apple TV.

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