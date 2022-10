'The Peripheral': Amazon consigue su propia 'Westworld' con una efectiva serie de ciencia ficción que diluye la novela original

Es extraño el ponerse a ver una serie como 'The Peripheral' teniendo en cuenta que adaptar a William Gibson es tratar con uno de los autores más influyentes de la ciencia ficción. Tanto es así que conceptos creados por él hace cuatro décadas han sido explorados y explotados en películas y series icónicas, desde 'Matrix' a 'Westworld'.

Escoger estas dos obras no es nada azaroso. La selección de la última es, de hecho, obvia: la serie de Prime Video cuenta con Jonathan Nolan y Lisa Joy como principales impulsores y productores. Algo que se nota en los diseños, en la concepción de este mundo (el Londres postapocalíptico podría ser un parque) e incluso en el tono.

Así, entre monólogos, androides y la eliminación de la línea de lo que es un humano y un robot, la historia de Flynne (Chloë Grace Moretz) podría funcionar como una temporada 5 (que, por cierto, no se sabe nada) de la ficción de HBO. Además, en el punto de calidad que está ahora la ficción de Nolan y Joy.

A medio camino de uno y otro

Lo cual no habría problema de no ser porque el guion de Scott B. Smith recoge los defectos de la serie y los junta con una dilución de la obra de Gibson. Es decir, si bien la serie (de la que he podido ver cinco episodios) es entretenida se queda en ese punto en que no es ni lo uno ni lo otro.

Los cambios que hace Smith de la novela son con la intención de hacerla más fácil de llevar a la pantalla. Esto incluye, por ejemplo, un papel más activo para Flynne y los suyos: si en la novela es prácticamente una espectadora, una voyeur fascinada por lo que ve, aquí tiene un papel de heroína e interactúa más (quizás demasiado) con Wilf (Gary Carr), que también es distinto al del libro.

Hablando de personajes, donde más brilla esta serie es en su reparto. No solo Chloë Grace Moretz, sino que por lo general el resto de actores hace un trabajo magnífico. Incluyendo Louis Herthum como una suerte de kingpin local y Jack Reynor como el hermano de Flynne.

También destaca, de manera positiva, esta construcción del mundo tanto a un nivel de diseño visual como en el sentido general. En este aspecto se nota que la productora es ya veterana en estos lares del género. La serie tampoco es tímida en el terreno visual con unos notables efectos especiales que logran distraer de una dirección convencional.

Un desequilibrio que juega en contra

Pero quizás lo que más acusa 'The Peripheral' es de un desequilibrio entre la trama de 2032 y la de 2090. Al contrario que esa Londres vacía en futuro en el que se han encadenado varios eventos postapocalípticos, resulta bastante más fascinante ese retrato de todo está en la mierda en uno de esos lugares de la América rural azotada por la crisis de los opioides y en la que uno se gasta una millonada por una pastilla obtenida en el mercado negro.

Más allá de cómo consideremos las decisiones tomadas en su paso del papel a la pantalla (con toda adaptación asumimos peajes), el problema es que el resultado final, lo que vemos cuando le damos al play, es decepcionante ante la falta de un reto al espectador más experimentado tanto en el género como, además, en los fascinantes temas que desprende.

Y es que, en definitiva, 'The Peripheral' es bastante efectiva pero, a su vez, más superficial (aunque disimula cierta profundidad) y genérica de lo que uno puede esperar en una obra de este perfil.