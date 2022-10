'The Peripheral' promete ser la nueva gran serie de ciencia ficción de Amazon Prime Video pero de momento solo Chloë Grace Moretz está a ese nivel

Amazon lleva ya un tiempo intentando dar con su nueva gran serie de ciencia ficción para Prime Video. Es verdad que podría decirse que ya lo es 'The Boys', pero los superhéroes son un caso aparte dentro de este género, mientras que el resto de intentonas recientes no han cuajado tan bien como se esperaba. Tanto 'Night Sky' como 'Paper Girls' fueron rápidamente canceladas, mientras que se tardó mucho en renovar 'Outer Range' y queda la duda de cómo se verá afectada por la marcha de su creador.

Ahora la compañía vuelve a probar suerte con 'The Peripheral', adaptación de la novela de William Gibson que cuenta con el aval de la participación de Jonathan Nolan y Lisa Joy, el mismo dúo detrás de 'Person of Interest' y 'Westworld'. Sin embargo, su aportación aquí se limita a su rol como productoras ejecutivos, ya que la auténtica mente maestra detrás de la misma es Scott Smith, escritor -suya era la novela que adaptaba la magistral 'Un plan sencillo'- reconvertido en guionista que aquí tiene su primera gran aventura en televisión.

No despega del todo

Es verdad que hay algunos temas que aborda 'The Peripheral' que retrotraen a anteriores trabajos de Nolan y Joy, quizá de ahí su interés en la serie, pero que eso no nos lleve a pensar a que es más de lo mismo, pues aquí todo apunta a que se va a valer de su naturaleza de ciencia ficción para optar por un enfoque más propio del thriller. Obviamente, habrá que esperar a ver cómo se desarrolla todo, pero esa es la sensación que deja el primer episodio que llega a Prime Video este viernes 21 de octubre.

Sobre esta primera toma de contacto llama la atención que presenta dos universos diferentes. El primero es un futuro más o menos cercano en el que la protagonista interpretada por Chloë Grace Moretz da un poco la sensación de estar atrapada en una situación muy por debajo de lo que puede dar de sí pero que no puede dejar atrás por vínculos familiares. Quizá decir que esa presentación es modélica sea un poco exagerado, pero ahí sí que 'The Peripheral' engancha y te deja con curiosidad por ver cómo va evolucionar todo, dándonos además suficientes detalles para conocer este mundo sin que ello afecte a cómo fluye la historia.

Menos estimulante resulta la otra parte situada en una especie de realidad virtual, en parte porque se siente algo más convencional cuando es ahí donde la serie debería ir un paso más allá y convertirse no sé si en una experiencia inmersiva, espectacular o qué exactamente, pero desde luego sí que otra cosa a lo que vemos en pantalla. Ahí se siente todo más como un complemento y es algo que puede volverse en su contra a poco que siga causando un desequilibrio de interés.

Con todo, es posible que simplemente se deba a que ahí tienen que ser menos claros con lo que se proponen, prestando de paso más atención a todo el trabajo de ambientación, ya que se presenta como un futuro más alejado en el tiempo y con notables avances tecnológicos. Además, ya aquí se incide en los vínculos entre ambos mundos y está claro que irá a más, por lo que esperemos que Smith sepa exprimir al máximo las posibilidades del relato.

Lo mejor, Moretz

No obstante, la que sí que está muy inspirada ya en este primer episodio es Moretz, una actriz que parece haberle cogido el gusto a la ciencia ficción, pues últimamente también pudimos verla en la estimable 'Pasajero oculto' o en la deficiente 'Madre/Androide'. Su Flynne es un personaje con gancho, logrando transmitir tanto cercanía en lo emocional como la certeza de que es una mujer llamada a mucho más de lo que su rutina diaria indica.

Es ella también la que consigue que el enigma que plantea la serie nos interese más, pues el inevitable cliffhanger con el que se cierra el episodio ya empieza a ir estrechándolo todo más. La cuestión es 'The Peripherical' va a lograr que la serie siga siendo tan atractiva tanto cuando Moretz aparece en pantalla como cuando no lo hace. Veremos.

En resumidas cuentas

'The Peripheral' tiene material para acabar convirtiéndose en esa gran serie de ciencia ficción que desea Amazon, pero todavía le falta lo suyo para conseguirlo. A su favor tiene principalmente a una inspirada Chloë Grace Moretz y la curiosidad que despierta ese futuro cercano en el que vive su personaje. En lo negativo que ese otro futuro más lejano todavía no tiene el gancho necesario, pero bueno, como primera toma de contacto no está nada mal.

