El primer gran fracaso de Netflix fue su ambiciosa respuesta a 'Juego de Tronos'. 200 millones de pérdidas para una serie espectacular de la que ya nadie se acuerda

En Netflix siempre sacan pecho de sus grandes éxitos y hacen lo posible por olvidar aquellos títulos que fracasan de forma estrepitosa. Hoy quiero hablaros de uno de esos batacazos, más concretamente de la primera vez que la plataforma metió la pata hasta el fondo con 'Marco Polo', su ambiciosa respuesta el fenomenal éxito de 'Juego de Tronos'.

Estrenada en 2014, 'Marco Polo' no era originalmente de Netflix, ya que la serie fue encargada por Starz, el mismo canal detrás de títulos como 'Spartacus' o 'Black Sails', pero acabó en manos de la plataformas tras unja serie de problemas para poder rodar en China. Su primera temporada tuvo un coste de 90 millones de dólares, lo que la convirtió en la segunda serie más cara de la historia hasta entonces, quedándose solamente por detrás de 'Juego de Tronos'.

Batacazo

Netflix apenas había hecho un puñado de series para entonces, pues su apuesta por la ficción televisiva arrancó en 2013 con 'House of Cards', y contaba con el viento a favor. Sin embargo, su recibimiento no fue precisamente positivo, ya que la crítica le dio la espalda y tampoco contó con un gran apoyo por parte del público. Eso sí, poco después se anunciaba su renovación por una temporada 2, aunque ahí no me sorprendería que ya hubiera comprometido de antemano a ello y simplemente no se hubiese hecho público antes.

La temporada 2 finalmente llegó a Netflix por la puerta de atrás el 1 de julio de 2016 y la plataforma anunció su cancelación en diciembre de ese año. Eso la convirtió en la primera serie de Netflix que no llegaba a las 3 temporadas, algo que luego cada vez sería más habitual. Y es que 'Hemlock Grove', serie que desapareció de Netflix en 2022, sí que finalizó antes que 'Marco Polo', pero lo hizo tras el lanzamiento de tres tandas de episodios.

Desde The Hollywood Reporter comentaron en su momento que 'Marco Polo' había provocado pérdidas a Netflix valoradas en 200 millones de dólares, por lo que tampoco cuesta entender que haya quedado totalmente enterrada en su catálogo.

Protagonizada por Lorenzo Richelmy, Benedict Wong, quien años después repetiría con Netflix en 'El problema de los 3 cuerpos', Joan Chen y Rick Yune, 'Marco Polo' cuenta la historia del famoso un mercader y viajero italiano que da título a la serie, centrándose específicamente en su relación con Kublai Kan, quinto kan del Imperio mongol, y fundador de la dinastía Yuan china.

