'Outer Range': un loquísimo y sorprendente final que deja con ganas de una temporada 2 para la serie de Amazon Prime Video

La primera temporada de 'Outer Range' ha llegado a su final con el estreno de sus dos últimos episodios. Tras su sugerente arranque, tardó poco en quedar bien claro que la serie de Amazon Prime Video estaba más interesada en las complicadas relaciones familiares que en su estimulante componente de ciencia ficción, pero aquí ha sido cuando ha terminado de abrazarlo, haciéndolo además hasta extremos loquísimos.

Cuidado con los spoilers del final de 'Outer Range' a partir de aquí.

Algo que había marcado la serie hasta ahora era una tendencia a la quietud formal, dejando que la historia y los personajes respirasen sin hacer grandes alardes con la cámara. Estos dos últimos episodios alteraron eso en parte, sobre todo para incidir en que Autumn es el gran factor desestabilizante de la serie -hasta la propia interpretación de Imogen Potts es cada vez más desatada para ir en consonancia a este punto-, algo que también se aplica a la inesperada y extraña alianza que forma con Billy (Noah Reid).

A por todas

A partir de ahí se suceden una serie de revelaciones que en condiciones normales rozarían lo disparatado. Desde el aparente origen del misterioso portal -¿Royal ha sido en todo momento un viajero temporal fuera de su época?-, la normalidad termina de saltar por la ventana, pero la querencia de la serie a que lo emocional prime por encima del resto de elementos ayuda a mantener los pies en el suelo. Esa última escena que comparten Royal (Josh Brolin) y Cecilia (Lili Taylor) es un buen ejemplo de ello.

Sin embargo, no nos adelantamos tanto, pues hay demasiados frentes abiertos como para reducirlo todo a eso. Y es que 'Outer Range' nos recuerda en estos dos últimos episodios que es una serie sobre la pérdida. Ese es el motor de muchos de los personajes, ya sea sobre cómo lidiar con ella o los intentos para hacer todo lo posible para evitarla. Y esto aplica tanto a las personas como a la propiedad del rancho de los Abbott.

Alrededor de esto, la serie ha mantiene sus constantes estilísticas en este tramo final, pero dejando que la cosa se descontrole cuando encaja con la historia. Ese enfrentamiento final entre Autumn y Royal -ojo además a la intensidad que derrocha la escena previa en el motel- que empieza como un duelo de un western para seguir como una alocada persecución es, sin duda, el momento más vibrante de la serie. Pero todo está encaminado a esa gran revelación que es más un golpe emocional directo al protagonista y que le obliga a reevaluar todo lo que creía hasta entonces.

La mitología de la serie al descubierto

Todo esto está aliñado con detalles extraños, un factor que la serie introdujo desde el primer momento y que ha ido alimentando con calma desde entonces. No nos olvidemos de la piedra de Autumn o de la momentánea recuperación de Wayne. Todo eso no dejaban de ser pequeñas semillas para lo que estaba por venir. No siempre lo ha hecho igual de bien -hubo cierto momento mediada la primera temporada que parecía que iba a dar vueltas sobre sí misma en lugar de avanzar-, pero el objetivo lo tenía claro.

Eso sí, 'Outer Range' no ha dado, ni mucho menos, todas las explicaciones necesarias para que la posibilidad de dejar la serie aquí resulte estimulante. La duda ahora es si una posible -¿e inevitable?- segunda temporada alterará la tendencia pesimista del relato o si ha llegado el momento de cierta regeneración emocional ahora que las cosas están un poco más claras.

Lo que también ha conseguido con creces la serie con sus dos últimos episodios es asentar la mitología creada por Brian Watkins. Hasta ahora podíamos tener sospechas, incluso de ese gran giro final, pero resolver el rompecabezas era poco menos que imposible. Ahora ya sabemos a lo que nos enfrentamos. Solamente queda que la historia siga adelante.

En resumidas cuentas

'Outer Range' ha puesto toda la carne en el asador en un tramo final repleto de revelaciones que deja con muchas ganas de que la serie de Amazon Prime Video tenga una segunda temporada. Amazon no se ha pronunciado todavía al respecto, pero esperemos que no tarde mucho en hacerlo.