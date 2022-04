'Outer Range': la notable serie de Amazon que mezcla 'Yellowstone' con 'Dark' engancha con un atractivo misterio sobrenatural

'Outer Range' podría parecer un simple intento de aprovechar la enorme popularidad de 'Yellowstone'. Nadie culparía a Amazon Prime Video por haber visto ahí un filón que merecía la pena exprimir con una obra ajena al universo creado por Taylor Sheridan, pero reducir la serie que nos ocupa a ello sería un error.

Estrenada el pasado 15 de abril con el lanzamiento de sus dos primeros episodios -cada semana se estrenarán otros dos hasta completar los ocho que dan forma a su primera temporada-, 'Outer Range' nace como un western situado en la actualidad para que luego aparezca un componente de ciencia ficción llamado a tener cada vez más presencia. Y la mezcla engancha.

A fuego lento

En 'Outer Range' seguimos la historia de los Abbott, una familia de rancheros con una relación complicada con los Tillerson, quienes reclaman parte del territorio de los primeros como suyo. Ahí es donde la serie recuerda más a 'Yellowstone', apoyándose en la solidez de su guion y en el buen hacer de su reparto para atrapar la atención del espectador.

Lo que más destaca en una primera toma de contacto es Josh Brolin en la primera serie que protagoniza desde 'Mister Sterling' en 2003. Desde el primer momento se muestra cómodo como el gran eje de la serie sobre el que gira todo lo demás, aportando una dosis extra de convicción al trabajo de Brian Watkins, creador de la serie.

Ese liderazgo necesario le obliga a lidiar con una serie de complicaciones sobre las que se asienta la serie en términos narrativos. Por un lado, esa tensa relación con los Tillerson deja ya con buenos momentos de tensión desde el primer episodio, estando llamado a convertirse en una amenaza constante. A fin de cuentas, el drama inicial de 'Outer Range' surge de ahí y en los primeros episodios tiene un peso superior al factor sobrenatural.

Eso sí, ahí la serie es más tradicional a la hora de abordar sus rencillas, pero lo hace con sobriedad y sabiendo cuándo es el momento de avivar ese ritmo reposado del que hace gala la serie en líneas generales. Soy consciente de que esto puede no sonar especialmente apasionante para parte del público, pero son unos cimientos vitales sobre los que construir la serie e ir añadiendo otros ingredientes que le permitan llegar a brillar.

El acertado toque sobrenatural

Ese toque de ciencia ficción al que aludía antes aparece ya en el primer episodio con la forma de un misterioso vacío. La propia campaña promocional de 'Outer Range' ha incidido en ello, quedando la duda de qué diantres es eso y cómo ha acabado en las tierras de los Abbott. No es el único enigma que surge -cierto personaje ajeno, al menos de entrada, a ambas familias tiene unos rasgos disruptores que, como mínimo, despiertan la curiosidad-, pero sí el otro gran punto de apoyo sobre el que ir creciendo.

Como era de esperar, los finales de episodio dan una gran importancia a ese componente fantástico. Su responsable sabe muy bien que en ese enigma está lo que diferencia realmente a 'Outer Range'. Según como se enfrente uno a ello, puede llegar a acordarse del festival de enigma de 'Perdidos', de algunos libros de Stephen King o de los retorcidos enigmas de 'Dark', pero si tuviera que destacar a una, esa sería claramente la serie alemana de Netflix, aunque de una forma mucho menos enrevesada.

Dicho esto, 'Outer Range' no se conforma con ser una mezcla de trabajos preexistentes, y la prueba de ello es que logra ser lo suficientemente imprevisible como para que tener ahí otra de sus fortalezas. Ojo, eso no quiere decir que esté repleta de giros locos, al menos no de entrada, sino a que es algo que está siempre ahí de fondo y que, poco a poco, va ganando presencia.

Y es que ese ritmo reposado al que aludía antes no es una excusa para estirar el misterio, sino una forma de dar suficiente espacio tanto a la historia como a sus personajes para coger entidad. Eso se refleja también en el trabajo de puesta en escena, donde todo está muy medida, dándonos además algunos momentos con fuerza visual sin caer en el deleite paisajístico. Además, hay cierta tendencia a que prime lo nocturno sobre lo diurno, por lo que tampoco es que haya mucha ocasión para ello.

En resumidas cuentas

'Outer Range' promete ser una de las series más comentadas de estas próximas semanas. En Amazon sabían que tenía algo especial entre manos y por eso ha decidido lanzar solamente dos episodios cada viernes. Yo ya estoy enganchado e imagino que a muchos de vosotros os pasará lo mismo.