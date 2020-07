'Dark': explicación del sorprendente final, consecuencias y preguntas abiertas que ha dejado la temporada 3 de la serie de Netflix

'Dark' ha sido una de las series de ciencia ficción más fascinantes de la era del streaming, que ha ido ganándose su base de seguidores con sus alucinantes conexiones y planteamiento minucioso. Ahora, la serie de Netflix ha llegado a su conclusión después de tres temporadas, y ha dejado a los fans con muchas preguntas tras un episodio final épico, satisfactorio, pero que también deja muchos flecos sueltos y preguntas. Explicamos y analizamos qué significa todo esto.

SPOILERS DEL FINAL EN TODO EL TEXTO

El capítulo final de 'Dark' comienza con Claudia acercándose a Adam, lo que este encuentra confuso, dado que en todas las versiones anteriores del ciclo esto nunca ha sucedido. Claudia le explica a Adam que sus persistentes intentos de destruir el nudo (el momento de cruce del árbol genealógico cíclico que forman todos lso personajes), han sido infructuosos. Todo lo que ha intentado lo ha mantenido intacto, incluido su último intento, matar a Martha y a su hijo, aún por nacer.

La raíz del nudo,los mundos de Adam, Eva y el origen

Claudia explica a Adam que tanto su mundo, que sería en el que hemos pasado la mayor parte las dos temporadas previas) como el mundo de Eva (que se introdujo en la tercera) nunca deberían haber existido. Y aquí viene uno de los conceptos clave que se deben desarrollar con la información que se nos ha ido dosificando. El famoso nudo es común el mundo de Adam y el de Eva, en el cual Jonas Kahnwald no existe, y es de donde sale la Martha con cicatriz que vimos al final de la segunda temporada. Es decir, tenemos en principio dos realidades alternativas.

Pero, el gran twist de la serie es que ambos mundos son dos errores. Son dos expansiones del mundo verdadero. Es decir hay TRES mundos diferentes, pero tanto el de Adam como el de Eva son un accidente. El nudo se formó cuando un H.G. Tannhaus adulto, roto por el dolor de perder a su hijo Merek, su nuera Sonja, y su nieta Charlotte, empieza con sus experimentos de viajes en el tiempo para tratar de evitar el accidente en el que fenecen. Este experimento crea una fisura espacio-temporal que se alimenta a sí misma por la paradoja que crea.

El 21 de Junio de 1986, Tannhaus pone en marcha su máquina del tiempo, y crea una paradoja genealógica cuando personas que no estaban en el nudo del mundo origen, como Hannah, Katharina, Peter y Regina aportan el material genético del que se derivan todos los miembros del nudo. Esto es lo que genera los dos mundos alternativos, dos ramificaciones que son consecuencia del experimento fallido en el tercer mundo, el mundo de origen, que también podríamos denominar como el mundo de Tannhaus.

Esto es lo que da lugar a la triqueta dimensional que vemos a lo largo de toda la serie. El nudo en sí mismo es algo antinatural y y al relacionarse o quedar atrapado dentro de él, entra en una ruta de sufrimiento cíclico de manera infinita. Hannah, Katharina, Peter y Regina nunca pueden ser felices porque, en realidad, están atrapados en una existencia sin libre albedrío y por ello sus acciones ya se encontraban predestinadas y sus descendientes lo sufrirán, algo que básicamente lleva todo el drama y la oscuridad en la serie.

La Claudia que aparece al final no es la que muerte en la temporada anterior, sino la que se habría formado en el mundo de que sería ha pasado 33 años en los mundos de Eva y Adam tratando de evitar que el ciclo se repita (salvando así a su hija Regina de morir de cáncer) pero se da cuenta de que es imposible: todo lo que sucede en ambos mundos seguramente seguirá repitiéndose, tal vez no al mismo tiempo o de la misma manera, pero nadie en ninguno de los dos mundos puede escapar de su destino.

Por esto, Claudia puede llegar hasta Adam para explicarle la imposibilidad de salir del bucle y que debe enviar a su yo joven, el Jonas y la versión de Martha del mundo de Eva al mundo de origen para poder detener el verdadero evento que forma ambos mundos, lo cuál les borrará a todos de la existencia. Adam explica a Jonas que la única forma en que puede evitar convertirse en Adam es seguir adelante con ese plan, así que Jonas rescata a Martha del mundo de Eva, justo antes de que Magnus y Franziska la agarren y el ciclo se repita nuevamente.

Cómo se rompe el ciclo

Jonas logra ir con Martha, viaja a ese 21 de junio de 1986 en el que se abrió el pasaje por primera vez. Jonas explica que por un breve momento, cuando se cree el pasaje, habrá un puente entre los tres mundos y en ese momento es cuando él y Martha viajan de regreso al día del accidente fatal para evitar que ocurra. Vemos a Jonas y Martha caminar por separado por el puente, una especie de vacío con estrellas donde ven a las versiones infantiles del otro, antes de reencontrarse y entrar en el mundo de origen.

Así, consiguen detener el choque obligando al hijo de Tannhaus a detenerse diciéndole que el puente está cerrado y que tendrán que irse a casa, y aunque acepta a regañadientes vuelve a casa de su padre evitando que Tannhaus use la máquina del tiempo y que se creen los mundos de Adam y Eva. Jonas y Martha quedan en la lluvia y se van deshaciendo en la noche, con todo lo que se había formado en sus mundos.

El final remonta a la idea de Shakespeare del amor imposible entre Jonas y Martha y sucede como un sacrificio voluntario, ya que una vez modificado el error original, no pueden existir, no hay una huida de un destino ya escrito, sino que la solución para salvar a los seres queridos es la redención y el sacrificio por un bien mayor, luz y oscuridad, una trágica historia de amor de dimensiones épicas con una ironía, dos personas que forman la pareja perfecta, jamás llegarán a conocerse.

Entonces, ¿Quién muere al final?

Técnicamente ni Jonas ni Martha mueren de por sí, lo que realmente sucede es que su existencia se evapora, en todos sus estados por completo, porque nunca existieron en el mundo de origen, no pueden morir porque ni siquiera la realidad en la que se desarrollan ha existido. Ahora solo queda el mundo de Tanhauss. Martha pregunta: "¿Crees que algo de nosotros podría permanecer, o es eso lo que somos, un sueño? Nunca existimos realmente ". Jonas responde que no lo sabe, pero repite su frase "somos una pareja perfecta" y se cogen de las manos a ritmo de una versión de 'What a Wonderful World'.

Qué significa la escena final y cuáles son sus implicaciones

La última escena de la serie es lo que existe en la actualidad, en el mundo de origen que ahora es el único mundo. Vemos a seis 6 personajes que ya conocemos en una cena agradable con invitados que incluyen a Regina Tidemann, que no habría muerto de cáncer, Peter Doppler que ahora parece vivir felizmente con la mujer transgénero con la que tuvo una aventura en el mundo de Adam, Hannah Kahnwald embarazada pero que ya no tiene este apellido ya que Mikkel Kahnwald no existe, Katharina, Wöller y Benni. Faltan Ulrich Nielsen y Charlotte Doppler, dado que ya no existen, porque para nacer tuvo que haber un viaje en el tiempo.

Hannah, Katharina, Peter y Regina fueron parte del nudo pero fueron concebidos fuera, sin embargo, fueron progenitores de Jonas, Martha, Elisabeth y Bartosz que nacieron dentro del ciclo. Sus vidas en los mundos de Adán y Eva eran infelices y en el caso de Regina, hasta con una enfermedad mortal. Están fuera del bucle y por tanto llevan una existencia tranquila, normal y sin la influencia de los destinos aciagos que no pueden cambiar. Sin embargo, los otros mundos han dejado algún tipo de huella en el de origen, por distintos detalles de la escena.

Primero, Hannah mira intrigada un abrigo amarillo como el que llevaba su hijo Jonas en el mundo de Adam, y hacen una mención en broma de un apocalipsis. "Acabo de ver algo así. Esto puede sonar absurdo, pero esto es exactamente lo que soñé anoche”, como si de alguna manera fuera consciente del final de los otros mundos. Cuando le preguntan sobre el nombre de su hijo dice "creo que Jonas es un nombre hermoso", aunque el Jonas que aparecerá no será el mismo, el mismo Jonas que conocemos, porque este era hijo de Mikkel / Michael.

Por alguna razón los otros dos mundos han dejado su huella en el subconsciente de los personajes del mundo de origen. El Deja Vú de Hanna tiene lugar cuando se va la energía eléctrica, implica una conexión más física. Katharina y Regina están solteras y la fotografía que cuelga en una de las paredes tiene a Egon, Claudia y Regina juntos en los años ochenta, felices y liberados del nudo, con lo que Claudia habría tomado las decisiones correctas y es, verdaderamente, la ganadora moral de la serie al lograr lo que buscaba.

Quienes son el niño, el hombre y anciano y por qué tienen labio leporino

Hay tres personas con labio leporino que son la misma en tres diferentes etapas de su vida, de niño, de adulto y de anciano, que van asesinando a personajes los tres juntos, algo bastante raro pero que encuentra explicación en la recta final, cuando descubrimos que es el hijo del Jonas del mundo de Adam y la Martha del Mundo de Eva nunca llegamos a saber su nombre pero lo conocemos como “El origen” y se supone que es el símbolo del infinito. El defecto congénito del sujeto es consecuencia de que sus padres son tía y sobrino, y la mezcla de linajes tan cercanos, tiene estas cosas.

Al mismo tiempo, el hombre del labio leporino es padre de Tronte Nielsen a quien Agnes Nielsen identifica como un hombre religioso que no es bueno. Su misión por los diferentes mundos y épocas asesinando forma parte de La Conspiración Brit Lux, de Eva, que busca mantener que todo lo que pasa no se cambie para que todos los que nacieron de él, incluyendo a Martha, Ulrich, Jonas, Elisabeth, Charlotte, Noah, puedan vivir tanto en el mundo de Adán, como en el mundo de Eva.

Antes de las revelaciones, parece que Agnes Nielsen es el comienzo según el árbol genealógico que vemos una y otra vez. Tronte Nielsen es el hijo de Agnes Nielsen y quien se esconde detrás del símbolo del infinito. Agnes Nielsen es la madre de Tronte y el símbolo del infinito es el padre. El hijo de Jonas y Martha es el origen del bucle infinito, el principio y el final, porque su único propósito es mantener a todos en la pista asignada para que el ciclo pueda continuar. Sin embargo, no sabemos cómo y por qué de la concepción de Tronte Nielsen.

El principio del fin, el fin del principio

El hecho de que Agnes se haya casado con el hijo de Jonas es poco probable, por lo que deja implícita una siniestra violación. El padre biológico de Helge Doppler es Anatol Veliev, un soldado de la URSS ya que Helge nació durante la Segunda Guerra Mundial y la madre de Helge, Gerda Doppler, indicó que fue violada. Bernd Doppler es su padre adoptivo. Pero hay varios miembros del nudo, como Noah y Elisabeth que no provienen del labio leporino. Lo que convierte a Egon Tiedemann y su relación con Hannah en el origen.

De ellos nace Silja y su relación con Bartosz, tiene como consecuencia el naciemiento de Agnes y Noah, es en la subrama de Agnes en la que se integra el sujeto del labio leporino, y nace Jonas, su padre. La raíz estaría en Egon Tiedemann, lo que crea un contexto en el que el individuo del labio sí es el origen, y su existencia es lo que obligaría a Martha a convertirse en Eva, para protegerle y cuidar de todo el nudo en ambos mundos. Esto es lo obliga a Jonas a convertirse en Adam y tratar de destruirlo de una vez por todas, aunque como hemos visto, está equivocado. El hijo de Adam y Eva sería el origen del ciclo, porque motiva a sus padres para llevar la conspiración para preservar el nudo que les incluye a todos.

¿Quién es el padre de Regina?

Sabemos que Tronte Nielsen no era el padre, por que aparece sentada en la mesa en la escena final. Tronte Nielsen creía que era su padre por lo que le fue muy difícil matarla cuando estaba enferma de cáncer y luchaba por mantenerse con vida tras el apocalipsis. Claudia le dice a Tronte la verdad mientras están junto a la tumba de Regina. El padre de Regina es Bernd Doppler, lo que hace que Helge sea su hermano por parte de padre, pero Helge no es hijo biológico de Bernd, por lo que no tienen relación consaguínea.

Preguntas sin respuesta

Hay algunas cuestiones que el final de Dark no deja demasiado claras y quedan abiertas para discusion y debates.

¿Qué pasa con el ojo de Wöller?

En todos los mundos Wöller tiene algún tipo de lesión física, casi una broma interna pero que nunca descubrimos cómo o por qué, incluso se va la luz cuando está a punto de responder esta pregunta durante la escena final. Lo que sabemos es una gota, lo que no sabemos es un océano!

¿Qué pasa con Alexander / Boris?

Uno de los flecos que más carcomen a los fans es el origen del esposo de Regina, Aleksander Tiedemann, que también es Boris Niewald. Se da a entender que cometió un asesinato y cambió su nombre antes de aparecer repentinamente en Winden en 1986 para convertirse en jefe de operaciones en la planta nuclear. Sin embargo, el asesinato nunca se resuelve en la pantalla, y solo implica que mató al hermano del inspector Clausen y asumió su identidad. No sabemos las razones ni se confirman algunas teorías fan sobre su apellido.

¿Cómo se convierte "el extraño" en Adam?

Jonas se convierte en el Extraño y luego en Adam, quien lidera el culto Sic Mundus. Pero, no llegamos a ver como el extraño acaba derrotado y desfigurado. Le vemos cada vez más frustrado tratando de crear una máquina del tiempo en 1880 y principios de 1900, pero nunca vemos un momento definitivo en el que se rompa ni sabemos qué momento específico decidió cambiar su nombre. Sí hay una información escueta de que los viajes en el tiempo han hecho que su carne se defigure, pero no asistimos a un momento definitivo.

¿Jonas y Martha han roto el nudo realmente? ¿Este final es verdadero?

Como hemos visto, al final, Jonas y Martha logran deshacer el nudo entre sus mundos, pero no faltan teorías que creen que, al hacerlo, han creado otro bucle más grande que se desarrollaría con personajes diferentes. Jonas, Martha, Adam y Eva y el resto de descendientes dentro del bucle ya no existen en el mundo original, pero 'Dark' deja una puerta abierta para una posible nueva arruga del tiempo.

Hemos visto que, pese a que los mundos de Jonas y Martha han desaparecido, en el mundo de origen Hannah sueña con ellos de alguna forma y, como si hubiera recibido una inspiración divina, decide nombrar a su futuro hijo, Jonas. Obviamente, es un guiño afectuoso de Madre e hijo de los creadores de la serie, pero en una temporada en la que hemos visto que todo se alinea para que se vuelvan a repetir los acontecimientos, esa frase final puede interpretarse con malicia, si en ese mundo feliz empezara a ejecutarse su propio bucle.