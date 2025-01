'First Dates', un soltero de Arrabal del Portillo decepciona a su cita por no ser más joven. "El Tinder me echa humo"

En 'First Dates', hay gente que no se aguanta el rechazo que le produce la primera impresión y otra que intenta disimular un poco. Si bien Juani se mantuvo educada en todo momento, desde el principio sabía que no quería nada con Lucas porque lo consideraba demasiado viejo para ella.

No es país para viejos

Juani tiene 55 años y es ayudante de obrador en Madrid: "Que me digan que soy una morenaza me gusta muchísimo". Le contó a Carlos Sobera que buscaba un hombre "que se coma la vida como se la come ella", que dejara huella y que fuera alto.

Lucas es un alfarero jubilado de 63 años y viene desde Arrabal del Portillo: "Tengo Tinder y últimamente me echa humo: que si Palencia, Zamora, Salamanca, Madrid... no podemos conocer a todas". Juani mantuvo las formas al conocerle, pero lo cierto es que había algo en él que no le había gustado.

"No puede ser, que yo lo he pedido más joven" se quejó en las entrevistas, y también le llamó la atención que no parase de hablar de vinos. Por su parte, Lucas sí estaba satisfecho: "No esperaba una mujer así: alta, morena, guapa, con las curvas bien puestas, y bien, bien".

Cuando comenzaron a cenar, él le explicó que era "muy clásico y rústico" y que le encantaba salir por la noche, así como los pasodobles y Julio Iglesias: "Chico, que eso tiene más años que la tos. No lleva pantoncito corto, lleva de slip, a lo antiguo" pensó Juani. Él se jactó de estar tan bien a su edad por el deporte, pero no la convenció: "Se le nota que está tocadito".

Lucas no tardó en hacer una de sus cosas favoritas de la vida: piropear. Como ya había cogido carrerilla, se metió de lleno en el tema del sexo y solo consiguió que ella se echara más para atrás: "A mí no me va a follar, porque no me gusta nada". Él le preguntó por sus posturas favoritas e insistió en que "le encantaba bajar al pozo".

Lucas se lanzó a pagar la cuenta porque era muy optimista sobre cómo podía acabar la noche. Dijo que sí eufórico a una segunda cita, tanto que a Juani hasta pareció saberle mal rechazarle: "Te veo un poco rústico. Me veo más joven que tú, más activa".

