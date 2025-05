Max acaba de renovar su mejor comedia. Deborah y Ava seguirán partiéndonos de risa en la temporada 5 de 'Hacks'

Fieles a la tradición de hacernos esperar hasta prácticamente el último día con esta serie, la plataforma Max acaba de renovar su mejor comedia. Seguiremos viendo las aventuras en el mundo del espectáculo de Deborah y Ava ya que habrá temporada 5 de 'Hacks'.

Una renovación que llega en vísperas de la emisión del episodio final de la temporada 4, estrenada este pasado septiembre. Una temporada de diez episodios (cuyo final veremos el viernes) en el que hemos visto a nuestras protagonistas sacar adelante su ansiado late show en televisión con sus crisis internas y externas incluidas.

De hecho, no me quiero meter en spoilers pero, a falta de saber qué pasa en este final de temporada, las cosas apuntan a un nuevo capítulo para ambas en esta próxima quinta temporada. El qué nos deparará, ya nos enteraremos, pero ya os digo que malo será que las risas no estén garantizadas.

Desternillándonos desde 2021

Y es que 'Hacks' no solo es la mejor comedia de Max, también es una de las series que más prestigio da a la plataforma y una de las favoritas de los votantes de los Emmy, premios en los que ha acumulado medio centenar de nominaciones (48) con sus tres primeras temporadas (este julio veremos si logra más cuando se anuncien).

Protagonizada por Jean Smart y Hannah Einbinder, la comedia cuenta con un reparto espléndido con Paul W. Downs (que también cocrea la serie), Megan Stalter, Carl Clemons-Hopkins, Mark Indelicato y Rose Abdoo. En la creación tenemos un trío estupendo con Downs, Lucia Aniello y Jen Statsky.

