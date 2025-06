"A ti te encasillaron". Patrick Schwarzenegger no quiere que se repita el error de la carrera de su padre

Dentro del siempre agradecido y talentoso elenco de 'The White Lotus', la última temporada ha contado con la participación de Patrick Schwarzenegger. Sin duda uno de los integrantes más destacados de la temporada y candidato a ser de los mejores personajes de la serie en general, la mezcla de capullo con una pizca de corazón mantuvo a todos en vilo.

Para el actor el rol ha sido algo muy satisfactorio. Según contaba en una conversación para Variety con su padre, Arnold Schwarzenegger, ha supuesto un desafío difícil, en el que ha llegado a límites que no esperaba y ha ejercitado músculos actorales muy diferentes. Se trata del rol más importante hasta ahora en su carrera, y de toda la experiencia Patrick solo se queda con una preocupación.

"Carrie Coon, quien interpreta a una de las chicas en 'The White Lotus', vino hace unas semanas, me puso una mano encima y me dijo: 'Cariño, tienes que hacer un papel muy diferente después de este. Porque estás haciendo muy bien de capullo, y la gente realmente se lo cree'. Porque la gente viene ahora y pregunta, ¿es Patrick Schwarzenegger así en el set?".

Esto sirvió de punto de partida para rebotar el tema a la carrera de su padre. "Sé que a tí te encasillaron para hacer una sola cosa. Y luego nadie te contrataría para una comedia, ¿no?", preguntaba en relación a si Arnold podría haber llegado a protagonizar algo como 'The White Lotus'.

Para su padre, la coyuntura no supone un gran problema. "¿Por qué lo harían?" coincidía Arnold. "Cada vez que un ejecutivo decía: 'Me gustaría contratar a Arnold. Alguien preguntaba ¿para una comedia? ¿Sabes cuánto dinero ganamos con él como héroe de acción? ¡Cuanta más gente mata en pantalla más dinero ganamos!"

Lo cierto es que algo de comedia ha caído en la carrera de Arnold. En los setenta co-protagonizó con Kirk Douglas y Ann-Margret 'Cactus Jack', un western cómico al estilo Coyote y correcaminos en el que hacía de un tontorrón cowboy que no se enteraba de los avances románticos de su compañera. En 'Un padre en apuros' hacía su intento de comedia navideña, pero gran parte de la comedia radicaba en que no daba el pego como el clásico tropo cinematográfico de padre encerrado en su trabajo.

Patrick Swartzenegger se está orientando a un registro completamente distinto a su padre

Si nadie se creería a Arnold como protagonista cómico, a Patrick puede pasarle lo mismo si intentara replicar la carrera de su padre. Desde sus principios como actor ha intentado concienzudamente alejarse de roles de acción. Ha protagonizado una cinta romántica con 'Amor a medianoche' y un drama prestige en 'The Staircase', donde estuvo rodeado de actores de la talla de Colin Firth y Toni Collete.

El consejo de Carrie Coon es legítimo, eso sí, y probablemente habría insistido en él si hubiese visto también 'Gen V'. Antes de 'The White Lotus', el spinoff de 'The Boys' supuso también para muchos la introducción de Patrick Schwarzenegger, y sin llegar al nivel de degeneración, también era un muy convincente papel de narcisista consentido.

Tome la dirección que tome en su carrera, el que no parece tener ningún problema es su padre. Para Arnold los papeles de su hijo están siendo fuente de orgullo. "Tu actuación me sorpendió muchísimo, no porque no supiera que eras bueno, los has demostrado en los últimos diez años, sino porque era increíble. Había cosas en las que no te reconocía", decía Arnold sobre 'The White Lotus'. De momento, Patrick no tiene nuevo rol en el horizonte.

Imagen de entrevista: Variety

