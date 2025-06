Hayao Miyazaki ya trabaja en su nueva película, pero no es la primera vez que promete una secuela de un clásico de Studio Ghibli y luego cambia de opinión

La producción de 'El chico y la garza' fue un parto de siete años para Hayao Miyazaki y su equipo en Studio Ghibli, pero el director ha decido salir del todo de su retiro y ya trabaja en una nueva película.

Obviamente hay mucha expectación por ver de qué trata, y en todas las quinielas suenan posibles secuelas de algunos de sus mejores clásicos... Aunque conociendo a Miyazaki, tampoco hay que hacerse ilusiones antes de tiempo.

Nos quedamos por el camino

Miyazaki ha vuelto a lo grande a la mesa de dibujo y está creando diseños y storyboards para su nuevo proyecto. Y una de las posibilidades es una secuela para 'Nausicaä del Valle del Viento', ya que se pudo ver al director realizando una ilustración centrada en Nausicaä.

Aunque ojo, esto no significa automáticamente que la secuela esté en producción y hay que tomarse el interés de Miyazaki con un grano de sal. Porque no es la primera vez que muestra una inclinación para hacer una secuela de una de sus películas para que el proyecto luego no llegue a ninguna parte.

Durante años estuvo trabajando en 'Porco Rosso: The Last Sortie', una secuela para su película de 1994 que se ambientaría durante la Guerra Civil Española. Pero la película nunca llegó a entrar en producción y en algún momento incluso se barajó que la historia simplemente se publicaría en formato manga, pero por ahora tampoco ha visto la luz.

Años después, Miyazaki mostró interés en una secuela para 'Ponyo en el acantilado', quizás con Ponyo y Sosuke siendo algo más mayores o centrándose en el reino de los mares. Pero su productor Toshio Suzuki le dejó claro que no tenía interés en ver la película, fuera la que fuera la idea de Miyazaki, así que el director empezó a trabajar en 'El viento se levanta'.

Ya sabemos que Miyazaki planeaba retirarse tras 'El viento se levanta', pero le picó el gusanillo y quiso volver para una última película: 'El chico y la garza'. El tema es que esta podría no haber sido su película más reciente, sino que en un momento dado incluso barajó una secuela para 'Mi vecino Totoro'.

Al final ya sabemos cómo fue la cosa, y por ahora 'Haru en el reino de los gatos' ('Neko no Ongaeshi') es la única secuela oficial de Studio Ghibli, siendo una suerte de spin-off de 'Susurros del corazón'. Y no es porque Miyazaki no haya tenido ganas ni ideas, que se ve que no está opuesto a hacer secuelas, pero se ve que entre una cosa y otra ha ido pasando página.

Ahora el director ha vuelto para una última ronda, o incluso penúltima, que igual sigue la estela de Clint Eastwood y le tenemos ahí al pie del cañón durante muchos años más. Quizás sea por fin el momento para una gran secuela de Studio Ghibli, y una potencial "Nausicaä 2" tenga más suerte que los otros proyectos que se perdieron por el camino.

