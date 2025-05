Melody afirma que no puede hablar de política en Eurovisión... pero TVE y el resto de candidatos demuestran lo contrario

Ayer Melody dio una rueda de prensa por primera vez desde su paso por Eurovisión. La cantante lanzó dardos contra las bromas que 'La revuelta' hizo sobre ella y también quiso lanzar un mensaje de paz... sin mencionar abiertamente a Israel porque "por contrato no puede hablar de política". Hecho que la propia TVE y las declaraciones de otros candidatos desmienten por completo.

"En ningún momento se ha prohibido"

La primera rueda de prensa de Melody tras su actuación como 'Esa diva' en Eurovisión vino acompañada de diversas pullas, entre ellas las que la cantante mandó a RTVE por no dejarle hacer la actuación que ella quería: "De esta candidatura, lo que menos me ha gustado es que no haya podido ser yo y no haya podido dar la capacidad que tengo como artista. (...) De la puesta en escena había cosas que me hubiera gustado decidir yo".

Pero quizá uno de los aspectos que más llamó la atención de la entrevista es que Melody mandara "un mensaje de paz" por un mundo en el que "esos conflictos se acabasen", sin mencionar que hablaba del conflicto Israel-Gaza. Cuando sí que salió abiertamente el tema, la cantante dijo que "no se pronunciaba" sobre ello, porque eran cosas que "no tienen que ver con la música y con el arte".

"De temas políticos no puedo hablar porque por contrato se me prohíbe", argumentó después y añadió: "Una vez hice el Benidorm Fest, se me exige por contrato no hacer comentarios políticos". Ante estas declaraciones, TVE tuvo que hacer un comunicado posterior para desmentirlas, ya que dicha prohibición viene de parte de la UER y solo afecta al contenido de las propias canciones, no a las declaraciones de los artistas:

"RTVE aclara, ante las afirmaciones de la cantante Melody, que en ningún momento se ha prohibido por contrato a ningún representante de España en Eurovisión hacer comentarios políticos. Son las normas de la UER las que establecen que las canciones, y sólo las canciones, no deben incluir contenido político".

Marko Bosnjak y JJ

Además, tras la final en Eurovisión no han faltado las voces de candidatos que se han alzado para hablar sobre el aspecto más político del festival, concretamente sobre la polémica participación de Israel, entre las que se encuentran Marko Bosnjak, representante de Croacia, o JJ, ganador de la edición de este año en representación de Austria.

"Israel debería estar expulsado de Eurovisión. Están cometiendo un genocidio contra la gente de Palestina", declaró Bosnjak, quien ponía en tela de juicio la participación de cualquier país involucrado en un conflicto armado: "Si hay que descalificar a alguien de Eurovisión es a Israel. No propongo que descalifiquen a Ucrania, pero quiero que haya un debate sobre qué tipo de atmósfera se crea en Eurovisión cuando participan países que están en guerra".

"Es decepcionante que un país que está provocando una guerra participe en Eurovisión. No está bien que se promocionen. Si excluyes a Rusia, excluye también a Israel. Es exactamente lo mismo", opinó JJ, aunque luego tuvo que generalizar diciendo que "condena cualquier forma de violencia contra civiles" ante la lluvia de críticas que recibió al respecto.

