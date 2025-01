'First Dates', la nefasta primera impresión de una soltera de Sevilla al ver a su cita. "Es muy feo. ¿Qué hago, me voy?"

Venir a 'First Dates' a buscar el amor ya es lo suficientemente indicativo como para que no sorprenda a estas alturas que haya personas para las que el físico lo es todo. Alicia mantuvo su sonrisa de anuncio de dentífrico, pero por dentro estaba rabiando porque Juanjo no le había gustado.

Belle de jour

Juanjo es un pensionista de Tarragona de 52 años, nacido en Cádiz. Le contó a Carlos Sobera que se había divorciado dos veces y que en general no le iba muy bien en el amor desde entonces: "Follaba más cuando tenía 16 años que ahora". Buscaba una mujer "sincera, cariñosa y que le gusten los bailes".

Alicia tiene 53 años y es comercial en Sevilla: "Yo me quiero casar una tercera vez, porque en las dos bodas estaba supermona". Al verla, a Juanjo le causó una buena impresión: "Lo que es de cara y tó, me parece guapa. Con la misma simpatía, lo gana".

Pese a que ella no paró de sonreír en todo momento, confesó en las entrevistas que no le había gustado: "Es muy feo, muy bajito y gordo, aunque eso lo estamos todos. Yo soy muy falsa, pero ¿qué hago, me voy?". Al final, Alicia no se pudo aguantar más y huyó al baño a llamar a una amigo.

"¡Qué tío más feo! Es muy saborido" se quejaba al teléfono. "Yo me defino como una mujer 10. Un poquito gordita, pero eso no implica que yo tenga que tener un novio feo. No soy prepotente, estoy diciendo la ley". Mientras tanto, Juanjo continuaba en la mesa, ajeno a la tremenda rajada.

Jugando al Rasca del Amor, Alicia se enfadó porque le tocó explicarle lo que era un fetiche: "¡Hay que tener un poquito de cultura, saber lo que es un fetiche, una lluvia dorada...!". Después de que ella le descolocara diciéndole que su fantasía sexual era irse a gastar una tarjeta regalo en El Corte Inglés, Juanjo se lo pensó mejor y decidió rechazar una segunda cita porque parecía que solo buscaba alguien con dinero.

Alicia le confesó abiertamente que no le había gustado su físico: "Mi prototipo es un tío como George Clooney. Yo te veo más Juanito Navarro". "Tú tampoco te pareces a Jennifer Lopez" le rebatió él y empezaron a discutir sobre el tema. Alicia afirmó que era más guapa que la cantante porque tenía "operaciones por un tubo" y que le había ofendido lo que le había dicho del dinero. Al final, Juanjo se cansó del tema, se levantó y se marchó.

