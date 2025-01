'First Dates', el inesperado motivo de una soltera de Barcelona para rechazar a su cita. "Me van los delincuentes"

Algunas citas de 'First Dates' son tan peculiares que es normal que te hagan gracia, y luego hay otras en las que son los propios solteros los que no pueden evitar reírse por cualquier cosa. Alicia se partía la caja ella sola en su cita con Éric, que no le terminó de gustar porque buscaba alguien "más chulo".

¿Eres poeta?

Alicia es una escaparatista de Barcelona de 25 años: "Para las pijas soy choni, pero para las chonis creo que no soy pija". Le contó a Carlos Sobera que no había tenido mucha suerte en el amor: "Tengo un novio fugado, no sé nada de él, tengo otro en la cárcel y tengo alguno más en la calle robando" explicó a carcajada limpia.

Buscaba a un chico fiel y "que no hable con las chicas", y aseguraba no ser de las que le miran el móvil al novio (para luego admitir que sí husmeó en el teléfono de una de sus exparejas). Su cita era Éric, de 29 años, ayudante de cocina, rapero y residente en Rubí (Barcelona).

"Me ha parecido interesante, no es un callo" fue su primera impresión. "Es un chico en plan bien, pero a mí no me gusta. Si hubiera venido con un chándal y una riñonera..." fue la de ella. Él le dijo que le parecía "muy pija" para ser de Barna y ella no se lo podía creer: "Ningún pijo cree que yo soy pija".

Se pusieron a hablar de relaciones pasadas y él le explicó que "a la mitad las tenía tatuadas", algo que no gustó demasiado a Alicia y tampoco que Éric le contara que su última relación había sido poliamorosa: "Lo del poliamor me va cero, me vuelvo loca".

"Soy una romántica y me pidieron casamiento, estuve a punto pero luego dije 'ni de coña', para luego divorciarme, paso" le confesó Alicia, que no podía dejar de reír . Luego pasaron al reservado, donde Éric sacó un poema que había escrito ayer y se lo leyó: "Es rollo poesía-canción".

"Me gustan los delincuentes, no los poetas" pensó ella después de oír su declamación. Terminaron la velada haciéndose un selfie y Éric dijo que sí a tener una segunda cita para seguir conociéndose. Alicia tenía claro que no quería: "Me gustan los chicos chulos, más malos" dijo cayéndose por las esquinas de la risa.

