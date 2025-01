'First Dates', una soltera de Sevilla flipa en colorines con el parecido entre su cita y Dani Martín. "Si me traes un tupper, te lo tiro a la cabeza"

Dicen que encontrarte a tu doppelgänger significa que vas a morir pronto, pero nadie dijo nada de encontrarse a los dobles de famosos. En 'First Dates', María José se quedó flipando con el increíble parecido entre Raúl y el excantante de 'El canto del loco' (y encantada con su flamante dentadura).

Dientes, dientes

María José es de Sevilla, tiene 31 años, es estudiante y a la vez trabaja como dependienta: "Mis amigas me dicen que soy la que anima el cotarro". Le contó a Carlos Sobera que buscaba "un culo inquieto" y que tenía debilidad por los canarios (los de las islas, no los pájaros). También daba mucha importancia a la higiene bucal: "Que tenga buena dentadura".

Raúl es empresario, tiene 39 años y vive en Tenerife. "Se parece un poco al de 'El Canto del Loco', me he quedado loca" se rio ella nada más verle. "Es mi prototipo 100%" añadió, tras ver que era canario y tenía buenos dientes. Él coincidió en que le había parecido muy guapa.

"Yo pienso que es un poco flipado" pensó ella cuando Raúl empezó a hablarle de su trabajo, aunque no fue algo que le pesara mucho, ya que le empezó a gustar también por su personalidad en cuanto intercambiaron un par de palabras.

María José explicó que buscaba alguien que se cuidase pero sin obsesionarse y que odiaba a los tíos que no respetaban su amor por la comida: "Si me traes un tupper con arroz a la playa, te lo tiro a la cabeza". Raúl opinaba que era mejor "no ser tan radical, ni para un lado ni para el otro".

"Muy fuerte que odie bailar" pensó ella cuando el soltero se lo confesó, aunque nada superaba su top 1 de decepciones como aquel ex que tuvo cuyo hobby favorito era ir al bingo. "Para mí, el sexo es el 80% de la relación" le dejó claro María José y a Raúl le pareció bien, aunque no logró que profundizaran en el tema pese a que le intentara tirar de la lengua..

"Yo también le veo muy sexual" coincidió ella, que accedió de buena gana a irse con él al reservado. Raúl estaba tan encantado que finalmente venció su odio al baile y se animó a marcarse un par de pasos con María José. Al final, los dos tenían claro que querían una segunda cita para seguir conociéndose.

