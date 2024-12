Un soltero de Platja d'Aro confiesa el motivo por el que ha venido obligado a 'First Dates'. "He salido con más pringados aún"

Tatiana tenía claro que quería un pringado en su vida, pero solo en las pintas, y fue a 'First Dates' a ver si encontraba uno. Alberto no tenía gafas ni estampa de nerd, pero la conquistó con sus buenos modales, pese a que en un principio fue allí por una apuesta.

Hay pringado en mí

Tatiana es de Madrid, tiene 23 años y trabaja como productora audiovisual: "Yo lo que quiero es que me traten como a una reina". Le confesó a Carlos Sobera que tenía un patrón en hombres: "Me gustan los pringados. Que lo aparenten, pero que no lo sean. El típico delgaducho con gafas".

Por su parte, Alberto tiene su misma edad, vive en Platja d'Aro (Girona), es estudiante y trabaja como maître: "Nunca me ha costado ligar, pero tampoco lo busco". Nada más entrar, Sobera le preguntó si era un pringado y él lo tenía claro: "No me considero un pringado, soy muy espabilado para la edad que tengo".

Eso sí, Alberto confesó que había venido al programa por culpa de perder una apuesta: "Eres un superpringado" ratificó el presentador. "He llegado a salir con más pringados aún, pero me ha parecido muy educado y me ha gustado" reconoció ella.

A él le había parecido "muy guapa" aunque le descuadró su altura: "Es un poco más alta que yo, eso no agrada. A ver si sin las botas estamos un poco más a la par". Tatiana le dijo que medía 1,78 y no era la cifra que Alberto quería oír, pero lo aceptó: "No tengo la autoestima tan mala como para decir que no me voy a liar con este mujerón".

"Busco un caballero que me abra la puerta, que me dé flores, que sea detallista" resumió ella. Tras escuchar lo responsable que era en el trabajo y que sus anteriores relaciones habían sido duraderas, pensó que sería un buen candidato a presentar a sus padres.

Eso unido a que Tatiana estaba empezando a sentirse atraída por él y que además se ofreció a pagar la cuenta para que "su abuelo no le matase", hizo que ella se reafirmara en su decisión de seguir conociéndole en una segunda cita. Alberto coincidió, porque le había parecido "una chica muy interesante".

