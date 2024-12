'First Dates', esta soltera rusa impresiona a su cita haciéndole un baile exótico. "Es inevitable ver los pechotes"

Los solteros de 'First Dates' suelen arreglarse para las citas y a veces les funciona. En caso de Alla, tuvo el detalle de hacerle un baile ruso a Francis para causarle buena impresión, pero él solo se fijó en el vestido escotado que llevaba.

Just dance

Alla nació en Rusia, vive en Granada, tiene 55 años y trabaja como comercial. Lleva 19 años viviendo en España pero desde 2015 que no se echaba novio. También contaba que ella era "una persona de arte": "Estuve de presentadora, de payaso... He estado con el circo algunos años".

Al hablarle de sus dotes como bailarina, Carlos Sobera le propuso recibir a su cita con un baile folclórico y a ella le pareció bien. El aludido era Francis, camarero de 56 años y residente en Alpera (Albacete), que se presentó como una persona a la que le encantaba enriquecerse culturalmente conociendo a gente.

Nada más poner un pie en el restaurante, Alla se arrancó a hacerle un baile típico ruso y Francis se quedó con la boca abierta: "Estoy impresionado porque ha bailado para mí y me ha asustado un poquito". A la soltera casi se le cayó el colgante en el escote y él no sabía dónde mirar: "Es inevitable ver los pechotes. Aunque no quieres, se te va la vista".

Durante la cita, Francis se recitó la lista de nacionalidades de todas las mujeres con las que había estado: "Una japonesa, una francesa, una hondureña, una ecuatoriana, una marroquí... Nunca he estado con una rusa, no sé si es más fría o más calurosa".

Cuando Alla dijo que buscaba una persona "que no estuviera obsesionada con el sexo", él pensó que era un buen momento para hacer una confesión: "Soy como Ricky Martin en la cama. Tengo un movimiento de caderas que… me lo dicen siempre. Además, tengo un culito precioso. Puedo con todo y con todas".

A ella le echó un poco para atrás tanta sexualidad, pero terminó accediendo a darle un beso apasionado a Francis en el reservado. Después de marcarse un bailecito juntos, ambos habían terminado encantados con la cita y tenían claro que querían seguir conociéndose.

